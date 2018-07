In scena il 27 luglio

“Anche l’Universo concorrerà a creare questo spettacolo unico e irripetibile”. Lo ha detto il regista Giovanni Anfuso dopo le prove nelle suggestive Gole dell’Alcantara dell”Inferno’ di Dante che andrà in scena il 27 luglio e sarà reso suggestivo dall’eclissi di luna Le prime due serate dello spettacolo sono sold out, a dimostrazione di come la proposta culturale sia stata accolta con grande favore dal pubblico.

“La compagnia – ha poi detto Anfuso parlando delle prove – sta continuando a lavorare con entusiasmo, sia per le immortali parole di Dante Alighieri sia per la suggestione del luogo, che esalta l’atmosfera visionaria della Commedia dantesca”.

A rendere l’Inferno saranno gli attori: Liliana Randi (Narratrice), Luciano Fioretto (Turista e Caronte), Giovanni Santangelo (Dante), Angelo D’Agosta (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini e Messo dal Cielo), Camillo Sanguedolce (Ulisse), Davide Sbrogiò (Conte Ugolino), Martina Magnano (Lucifero) e Vittoria Vaccaro (Angelo). “E se gli interpreti narrano dell’Inferno con le parole – ha spiegato Anfuso – gli artisti del fuoco e i danzatori accrescono le emozioni suscitate dal testo con i movimenti coreografici e gli effetti visivi”. Gli artisti del fuoco sono Giorgio Maria Laganà, Soemia Ira, Davide Corrao e i danzatori Francesca Castro, Adriana Di Stefano, Ennio Ferlito, Martina Gurrieri, Moussa Kouyate, Anthea Ipsale, Roberta Lazzaro Danzuso, Alessia Nicolosi, Enrica Pandolfo e Giulia Trovato.