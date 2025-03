Il giudice Giuseppe Tango del tribunale del lavoro ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una donna a cui era annullato dall’Inps l’assegno di inclusione e un’indennità per il figlio disabile perché quest’ultimo non si sarebbe presentato ad una visita medico legale tre anni prima. La donna assistita dall’avvocato Pier Luigi Licari, ha sempre ribadito che non le era stata mai notifica la visita e che quindi la sospensione degli assegni e anche la restituzione di somme già ottenute sarebbe illegittima.

Per il giudice sono corrette “le censure di parte ricorrente circa l’illegittimità della notifica dell’avviso di convocazione a visita di revisione, atteso che nella documentazione fornita dall’Inps alla ricorrente in sede di chiarimenti vi è soltanto una busta raccomandata con evidenza sul retro dell’assenza del destinatario alla consegna e non è stata fornita, invece, alcuna prova del paradigma legale-tipico previsto per il perfezionamento della notifica”.

Dunque “stante l’irregolarità della notifica in questione e la conseguente illegittimità della procedura di convocazione a visita di revisione – come si legge ancora nell’ordinanza cautelare – risulta pertanto la corrispondenza al vero delle dichiarazioni delle informazioni poste a fondamento dell’istanza per la concessione del beneficio assistenziale” e, a catena, l’illegittimità di tutti gli altri provvedimenti emessi dall’istituto di previdenza.