Al Parco Villa Filippina il 13 agosto alle 21.30

“L’insostenibile leggerezza dell’etere”. Un nome che è tutto un programma. È lo spettacolo che i due artisti palermitani Marcello Mordino e Mario Caminita proporranno sul palco del teatro Monsù del Parco Villa Filippina, a Palermo. Un talk show condito da risate sicure in una location d’eccezione e, ricordiamo, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

L’intervista di presentazione dello spettacolo ai due showman è già un piccolo anticipo di quello che combineranno sul palco di Villa Filippina. “Vizi e virtù di una TV che non c’è più” è il sottotitolo dello spettacolo che ripercorrerà aneddoti, episodi e storie diventate pietre miliari della storia delle televisioni private.

Giovedì 13 agosto. Dalla mitica “Io vedo CTS” alle storie più eclatanti della storia della TV nostrana. “Uno spettacolo al quale vi invitiamo a vedere in una location bellissima – dice Marcello Mordino – Un modo per sorridere insieme e per trascorrere una bella serata”. La narrazione andrà avanti guardando vari spezzoni televisivi. “Dal signor Lo Sicco al Generale Fulmini, l’Enalotto, le telefonate inopportune di Io Vedo CTS con i telespettatori che rispondevano anche disturbati”, aggiunge Mario Caminita nel simpatico siparietto inscenato per i lettori di BlogSicilia.

Dopo il grande successo del 2019 con il tutto esaurito, il 13 agosto alle 21.30, i due showman sono pronti a fare divertire con un’altra serata esilarante. “Tante storie da raccontare e non è un circo”, dicono i due ricordando il racconto della storia del Pappagallo, dei cani e le tante storie che saranno ripercorse dai due showman.