Prima candelina per la Sipet che, il 24 giugno dello scorso anno, ha ufficialmente avuto in concessione l’ippodromo La Favorita dal Comune di Palermo. Tanta strada è stata percorsa in questi dodici mesi visto che da una struttura vandalizzata si è passati ad accogliere nuovamente le gare di trotto. Ed il prossimo obiettivo è quello di tornare ad ospitare anche il pubblico.

“Il 24 giugno dello scorso anno – tiene a sottolineare Antonio Paccosi, presidente Sipet – l’ippodromo La Favorita ha intrapreso il cammino verso la sua ripresa. In questo giorno il comune di Palermo ha dato ufficialmente la struttura in concessione alla nostra società, grazie alla quale i cavalli sono tornati a trottare e le corse sono ricominciate. Un ippodromo totalmente vandalizzato sta tornando alla sua vecchia gloria ma anche con qualche novità in più. Siamo sempre più vicini a potervi accogliere manca poco”.

Messineo con Blue Di Girifalco vince il centrale

E nel convegno di ieri dedicato ai Campioni del mondo di calcio è Luciano Messineo con Blue Di Girifalco ad aggiudicarsi il centrale nell’ultimo appuntamento di giugno. L’indigeno di 4 anni ha completato i 2mila metri di gara nell’ottimo tempo di 1.15.1, battendo il favorito della vigilia Besamemucho Font condotto da Gaspare Lo Verde. Terza piazza per Bantù Dei Greppi di A. jrPecoraro.

Di Maio e Canaka Op protagonisti del sottoclou

Nel sottoclou (premio Dino Zoff), dedicato agli indigeni di 3 anni, trionfo per il driver D. Di Maio e il suo Canaka Op. Nelle altre gare affermazioni per Cintura jr alla prima con Crab Wise As, alla sesta per Porzio jr con Atollo Dei Greppi e alla settima per Gius.La Rosa con Baria Trgf Risaia. Nella gara dedicata ai gentlemen (premio Alessandro Del Piero) ottima prestazione di P. Cucinotta e il suo Viele Liebe.

Il calendario di luglio

Quello che si è svolto ieri, 30 giugno, è stato l’ultimo appuntamento del mese. A luglio sono state già programmate sei giornate di corse. Appuntamento per i giorni 3-7-14-17-21 e 28.

Prima corsa (9-5-7)

Crab Wise As: S.Cintura Jr. 1.15.9

Ciuffolotto Rl

Carlotta Di Gaia

Seconda corsa (4-1-2)

Viele Liebe P.Cucinotta 1.13.5

Zolder Op

Unicom

Terza corsa (3-4-7)

Canaka Op D.Di Maio 1.14.6

Come On Boy Fior

Clara Risaia Trgf

Quarta corsa (centrale: 4-3-8)

Blue Di Girifalco L.Messineo 1.15.1

Besamemucho Font

Bantu’ Dei Greppi

Quinta corsa (7-10-4)

Aurea Wise L L.Messineo Jr. 1.13.9

Uronometra

Ravaneo Spritz

Sesta corsa (2-3-8)

Atollo Dei Greppi G.Porzio Jr. 1.14.8

Altair

Artemisia Gar

Settima corsa (3-7-9)

Baria Trgf Risaia Gius.La Rosa 1.14.3

Brenta Rl

Blue Train

Foto: Maria Luisa Ferraro