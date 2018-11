“La notizia che alla riunione promossa dall’on. Saverio Romano, già Ministro dell’Agricoltura e deputato dell’UDC, dai responsabili di Forza Italia e di altre forze politiche, sia emersa la possibile formazione per le elezioni europee di un cartello elettorale unitario, tra esponenti del centro e della destra, che comprenda anche Miccichè e Musumeci, rende ancora più importante e stringente il lavoro che “Siciliani verso la Costituente” sta svolgendo – afferma Salvo Fleres, coordinatore del movimento – Nelle varie province, dove è in corso la costruzione democratica del Movimento, è in avanzata fase di preparazione il “Progetto Sicilia”, un collage di tutte le esigenze e le aspirazioni dei cittadini, delle categorie produttive, dell’associazionismo e della cultura della nostra regione.

La sintesi del lavoro svolto sarà presto presentato all’opinione pubblica e speriamo diventi il programma elettorale di tutti coloro i quali, dalla Sicilia, si candideranno al Parlamento Europeo.

E’ necessario che a Bruxelles non vengano elette comparse, espressione di partiti nazionali, poco attente alle esigenze della nostra Isola, com’è accaduto molto spesso, ma seri e qualificati rappresentanti delle istanze locali.

Per questo motivo, mentre c’è chi prepara le liste, “Siciliani verso la Costituente” si impegna a comporre lo spartito da “suonare” in Europa, luogo dove, adesso più che mai, è divenuto importante esserci, per non restare esclusi dalle scelte di sviluppo che matureranno nei prossimi mesi”.