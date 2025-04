Padre e figlio sono stati feriti da un vicino di casa nel corso di una rissa in via Danae tra Valdesi e Partanna Mondello la notte tra domenica e lunedì. Il padre di 40 anni e il figlio di 18 anni sono stati feriti con un coltello da un vicino che si è scagliato contro.

A chiamare i soccorsi è stata la moglie. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato padre e figlio all’ospedale Villa Sofia.

I due sono arrivati in codice rosso e si trovano ricoverati il padre in chirurgia e ha una prognosi di 25 giorni, il figlio in urologia e ha una prognosi di 20 giorni. A colpirli è stato un ragazzo di 18 anni che adesso è indagato per lesioni.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia, coordinate dalla procura, chiamati dai sanitari del pronto soccorso non appena sono arrivati i due familiari con le ferite da arma da taglio. Nonostante le perquisizioni in casa del giovane non è stato trovato il coltello.