Litiga in famiglia poi esce per strada e dà fuoco all’auto di una donna. E’ quanto successo la scorsa notte in via Palermo a Termini Imerese.

Un giovane di 19 anni dopo aver litigato in casa avrebbe preso una bottiglia con dentro la benzina, sarebbe uscito in strada e avrebbe cosparso una Citroen di una giovane di 38 che nulla avrebbe a che fare con la lite e ha dato fuoco alla vettura.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e trovato tracce di benzina sull’automobile, come sarebbe stato confermato da alcuni testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri che indagano.

Il giovane è stato identificato e denunciato.