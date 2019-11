Arnas Civico

Lo Psicologo in Pediatria: il futuro ha nuovi occhi, uno sguardo verso il futuro per la costruzione del benessere psicofisico del bambino

Il gioco per promuovere il benessere psicologico del bambino durante il suo ricovero in ospedale.

Tre giornate dedicate ai piccoli pazienti e alle loro famiglie organizzate dall’UOSD di Psicologia Clinica dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Un laboratorio al giorno per pazienti e genitori per affrontare insieme giocando argomenti fondamentali per lo sviluppo sano del minore e per una gestione funzionale della sua patologia.

L’iniziativa “Lo Psicologo in Pediatria” avrà inizio giovedì 7 novembre a Palermo e si svolgerà dalle 15,00 alle 17,30 al secondo piano dell’Ospedale dei Bambini Di Cristina.

I laboratori che verranno condotti dalle psicologhe dell’UOSD del Civico (Psicologia Clinica) Ivana Caruso, Marina Di Pasquale, Daria Pandolfo, Claudia Pelaia, Rosa Puleo continueranno il 6 febbraio e il 9 aprile 2020 e affronteranno temi importanti su come gestire ed affrontare le malattie croniche e i vissuti emotivi ad esse correlate come ad esempio il diabete, le cardiopatie, la fibrosi cistica, l’epilessia, e le emergenze provenienti dal Pronto Soccorso Pediatrico.

“Lo Psicologo in pediatria è un’iniziativa fortemente voluta dal Servizio di Psicologia Clinica – commenta la Responsabile dell’UOSD di del Civico, Angela Di Pasquale – l’esperienza consolidata negli anni ci ha fatto constatare l’importanza dell’intervento psicologico in ospedale soprattutto quando la malattia ha un effetto fortemente destabilizzante sull’equilibrio dell’intero nucleo familiare come nel caso delle patologie pediatriche. I genitori costituiscono una risorsa importante da valorizzare nel processo di cura perché, oltre ad occuparsi della malattia, sostengono il figlio nella narrazione dei propri vissuti affinché possa acquisire uno sguardo al futuro ed un sentire nuovo”.

Un’iniziativa approvata dal Direttore Generale dell’ARNAS Civico- Di Cristina di Palermo, Dott. Roberto Colletti che afferma: “la Direzione Generale è molto compiaciuta per questa iniziativa promossa dall’UOSD di Psicologia Clinica della Dottoressa Di Pasquale che esprime un modello di intervento che mette al centro la famiglia come alleata nelle cure e i bambini partecipi attivamente nel loro processo di sviluppo”.

Il Direttore Sanitario dell’ARNAS, Salvatore Requirez, ha commentato l’iniziativa dicendo: “l’episodio del ricovero ospedaliero, esperienza unica della vita di un utente è un crocevia di esperienze a supporto delle quali il sostegno psicologico riveste un un’importanza strategica. Il benessere psicofisico è di estrema rilevanza e l’attenzione del Sistema Sanitario Pubblico deve essere orientata su questa direzione. La qualità del servizio rappresenta un elemento di costante riferimento per le migliori condizioni di vita nel tempo a seguire”.