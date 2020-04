Lo storico di Franco e Ciccio invita a riaprire i cimiteri

“Tutti i giorni si parla di aprire i lidi balneari, ma perché invece non aprite i cimiteri per andare a trovare i nostri cari defunti” Così Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio, in un video pubblicato su Facebook.

Sono giorni cruciali in cui si dovrà decidere quando e come far ripartire il Paese.

Si avvicina la fine del lockdown e cresce l’attesa per sapere come verrà gestita la tanto discussa Fase 2. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la stagione balneare e le misure da applicare per evitare il contagio in spiaggia stanno portando al caos. In questo rincorrersi di opinioni e polemiche inerenti alle restrizioni, Li Causi invita a fermarsi e a pensare al disastro umano generato dal virus, alle tante vittime e ai familiari che hanno perso i loro cari senza poter dar loro l’ultimo saluto. “In questi giorni vedo politici, opinionisti e giornalisti che parlano di restrizioni, di vacanze, lidi balneari, soldi promessi dallo Stato che non arrivano. Ma non si parla di aprire i cimiteri per andare a piangere i nostri defunti”.

Li Causi lavora come addetto alla reception presso il Policlinico di Palermo. Durante l’emergenza sanitaria ha perso il papà, e in un video aveva ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino in questo momento difficile.

Da storico e appassionato di Franco e Ciccio in questi anni ha promosso e curato diverse iniziative per ricordare i due attori. Tra queste, la rassegna “Due maschere siciliane” organizzata dall’associazione Gruppo Amici del Tempo Libero con 6 appuntamenti dedicati alla proiezione dei film dei due attori.

A Monreale lo scorso anno è andata in scena la cinerassegna “Franco e Ciccio… comici si nasce”. Li Causi si è speso molto anche per ottenere l’intitolazione di una piazzetta antistante al Teatro Biondo e a ridosso di via Venezia.“. La scelta del luogo non è stata casuale: fu Domenico Modugno ad accorgersi del talento del duo comico durante uno spettacolo al Biondo.