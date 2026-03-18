Lo sport come strumento di aggregazione e inclusione sociale: si è tenuta stamani all’ICS Perez una delle tappe più importanti del progetto TumìAmì.

Il progetto è rivolto ai minori e ai giovani maggiorenni che vivono in particolari condizioni di fragilità sociale e il rischio di devianza nel territorio del comune di Palermo.

Durante l’incontro presso l’ICS Perez- Madre Teresa di Calcutta, partner ufficiale del progetto, sono stati donati alla scuola diversi attrezzi sportivi che permetteranno di proseguire le attività avviate nel corso del progetto, consolidando così il percorso educativo e sportivo intrapreso dagli studenti.

Oltre 200 ragazzi nella giornata di oggi hanno preso parte al progetto con grand gioia.

Questo progetto si inserisce in attività già strutturate nella scuola – spiega la Dirigente scolastica Sabrina Marino-, è stato un arricchimento ulteriore, un utile strumento di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica. I nostri studenti hanno avuto un ulteriore spazio per incontrarsi il pomeriggio; il progetto iniziato già da tempo sta dando i suoi frutti e continuerà fino a fine anno scolastico. Gli studenti possono confrontarsi su un terreno neutro, con educatori esterni, non sono soggetti a valutazione ma li aiuta a crescere.

L’iniziativa è stata promossa dalla LIFE and LIFE ETS, Capofila del progetto, con il partner sportivo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Piume d’Argento Badminton Club.

Proprio il Badminton è stato lo sport manifesto praticato durante l’evento e, come spiega il presidente dell’associazione Paolo Caracausi, l’intento è quello di organizzare un torneo a giugno per invogliare questi bambini a praticare il badminton anche ai massimi livelli.

” Il Progetto TumíAmí ideato e promosso da Life and Life -sottolinea la Vice Presidente Valentina Cicirello- è stato finanziato dall’ assessorato Regionale della Famiglia, della Politica Sociale e del Lavoro. È stato scelto il Badminton perché tra gli studenti del ICS Perez Madre Teresa di Calcutta c’ è una grossa componente di bengalesi e in Bangladesh questo è uno sport molto diffuso. Nell’ occasione abbiamo anche donato , per conto della Regione Sicilia , diversi attrezzi sportivi per mini volley tra cui una struttura portatile , 14 palloni , 40 casacchine. “