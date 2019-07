La giornata dedicata alle selezioni delle voci più belle è il 6 luglio

Al Centro Commerciale La Torre di Palermo i casting dedicati ai bambini che sognano di partecipare al concorso canoro più affermato: lo “Zecchino d’Oro”. La giornata dedicata alle selezioni delle voci più belle è il 6 luglio prossimo. Quella del Centro Commerciale La Torre è l’unica data palermitana dello “Zecchino d’Oro Casting Tour”.

Nel dettaglio, la partecipazione allo Zecchino d’Oro Casting Tour al centro commerciale di Palermo è gratuita ed è riservata alle bambine e ai bambini dai 3 ai 10 anni. Ogni tappa prevede una giornata di selezioni e un pomeriggio di Live Show da vivere insieme a tutta la famiglia. Per iscriversi è necessario consultare il regolamento e per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Centro Commerciale La Torre.

Le canzoni per bambine e bambini dello Zecchino d’Oro hanno bisogno di tante voci per essere cantate. Lo Zecchino d’Oro Casting Tour al Centro La Torre di Palermo è proprio il modo con cui l’Antoniano di Bologna, in collaborazione con Wobinda Produzioni, sta girando l’Italia alla ricerca degli interpreti adatti a cantare i brani scelti per l’edizione in corso.

Il giorno dopo le selezioni, il 7 luglio alle 17, è in programma il Live Show. Un modo per permettere alle famiglie di entrare in contatto con il mondo dell’Antoniano di Bologna, attraverso le animazioni ispirate dai cartoni animati dello Zecchino d’Oro, gli spettacoli corali degli ensemble di voci bianche appartenenti alla Galassia dei cori affiliati e le storie di solidarietà concreta che ogni progetto ludico e culturale di Antoniano ha contribuito a realizzare. Non solo selezioni quindi ma un pomeriggio dedicato all’intera famiglia per ritrovarsi e condividere l’allegria della musica che diventa pane.

Le selezioni per la partecipazione allo Zecchino d’Oro rappresenta una delle numerose proposte messe a segno dalla proprietà del Centro Commerciale e questa, in particolare, è una iniziativa ha avuto svolgimento in tutti i centri commerciali del gruppo per dare spazio ai bimbi e alla famiglia e per trascorrere momenti di spensieratezza e divertimento.