Lobby e logge condizionano il sistema della Giustizia in Italia? E’ la tesi di Alessandro Sallusti, ospite della puntata di Casa Minutella, in onda oggi alle 14,45 su Blogsicilia, Tempostretto e su Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre. A un anno di distanza dalla pubblicazione del libro “Il Sistema”, scritto da Sallusti insieme all’ex magistrato Luca Palamara, arriva “Lobby e logge” .

Lobby e Logge, il volto dark della Giustizia italiana

Anche questo libro porta la firma dello storico direttore del quotidiano “Il Giornale” e dell’ex toga. Palamara e Sallusti affrontano i misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”. Per parlare di Lobby e Logge insieme a Sallusti, a Casa Minutella interverranno anche Leonardo Agueci (magistrato in pensione) e Massimo Russo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori a Palermo.

“La Gloria e la prova”, il libro di Toto Cascio

Nella seconda parte della puntata, Massimo Minutella intervista Toto Cascio, il baby prodigio del cinema fine anni ’80, uno dei nostri volti più popolari nel mondo, grazie al film del premio Oscar Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Cascio ha appena dato alle stampe il libro “La Gloria e la prova. Il mio nuovo cinema Paradiso”. Nel saggio autobiografico, Cascio racconta il suo addio al cinema. Dopo il successo con Tornatore, con il film che vince nel 1990 il premio Oscar come migliore pellicola straniero, Cascio è sparito dal grande schermo. Nel libro, Cascio racconta il suo calvario. “Non è stato il cinema a dimenticarsi di me, sono stato io che, non volendo accettare la mia disabilità visiva, ho cominciato a nascondermi. Colpa della malattia… L’estate del 2015 una sera torno a casa dopo il lavoro nel supermercato di famiglia e provo a inserire la chiave nella serratura, quando comincio a tremare… Pensavo di morire. Iniziano i controlli clinici e la e la diagnosi è implacabile: retinite pigmentosa con edema maculare. Una malattia genetica che gli sta facendo perdere la vista.

Il Televoto di BlogSicilia sulla giunta regionale siciliana

Nel corso della puntata verrà aggiornata la classifica del Televoto di BlogSicilia dedicato all’operato degli assessori regionali. Il televoto è uno strumento a disposizione nei nostri lettori. Blogsicilia, quindi, ha deciso invece di chiedere ai propri lettori un’opinione sull’operato dei singoli componenti della Giunta Musumeci. Lo facciamo utilizzando whatsapp: basta cliccare sull’immagine corrispondente al nome di ogni assessore per inviare un messaggio al servizio tecnico della nostra redazione. Ogni messaggio corrisponderà ad un voto. Potrai scegliere fino ad un max di n.5 assessori che tu consideri avere governato meglio nel corso dell’esperienza di centrodestra che volge al termine. Oppure potrai dare fino a 5 preferenze da assegnare anche ad un solo candidato. I nomi degli assessori sono riportati in ordine alfabetico. Se dallo stesso numero vengono inviate più di 5 preferenze i voti aggiuntivi non saranno conteggiati. Per partecipare al Televoto basta collegarsi a questo link: https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/