Ultimo week-end libero il 19 e 20 dicembre

Italia zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio (compresi)

Salva solo l’Epifania

Stop ai viaggi da lunedì 21 dicembre e fino al 7 gnnaio

Il governo Conte riscrive anche il calendario dell’avvento e quello delle feste di fine e inizio anno. Quando le regole diverranno ufficiali davvero difficile a dirsi, probabilmente all’ultimo minuto utile, fatto sta che l’ipotsi più accreditato ormai sembra essersi formata

Il nuovo Dpcm allo studio del governo lascerà partire che ha deciso di tornare a casa ma solo entro il 20 dicembre per poi stoppare qualsiasi spstamento fra regioni fino al 7 gennaio.

Di fatto quelllo che sta iniziando sarà l’ultimo week-end di libertà per tutti.

Natale, Capodanno ma forse non l’Epifania saranno giorni di lockdown totale. Ristoranti e bar chiusi e si valuta se permettere l’apertura dei supermercati magari il 27 dicembre .

Questo il calendario dello stop ad ogni attività per impedire a tutti di festeggiare e di lavorre con i pranzi, le cene e insomma per le festrività natalizie

Da lunedì 21 dicembre e fno al 23, antivigilia di Natale

Niente spostamenti fra regioni ma libera circolazione fra comuni della stessa regione. Negozi, bar e ristoranti restano tutti aperti regolarmente. Possibilità dei negozi di aprire fino alle 21. Coprifuoco dalle 22 confermato come sempre.

Da lunedì, però, come detto scatta in tutta Italia il blocco della mobilità interregionale. Ci si potrà spostare da una regione all’altra solo per lavoro, necessità o urgenza e, sempre, per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione dove sarà possibile ricongiungersi anche con il partner che lavora in un’altra città. Chi intende spostarsi in una seconda casa all’interno della propria regione potrà farlo ma poi dovrà rimanervi per tuttoil periodo delle feste.

Di fatto questi saranno gli ultimi tre giorni per lo shopping natalizio, negozi aperti fino alle 21 con orario continuato (dove i sindaci lo consentono) e misure antiassembramento ‘rafforzate’ sempre seil dpcm arriva èper tempo.

Aperti naturalmente anche barbieri e parrucchieri e tutti i servizi alla persona

Dal 24 al 27 dicembre il lungo lockdown

Tutta l’Italia sarà considerata zona rossa. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, bar e ristoranti. Si valuta apertura supermercati il 26 o il 27 visto chesitratta di quattrogiorni di chiusra continua, per consentire approvviggionamento alle famiglie. Nientecenone nepranzo di Natale. Niente riunioni familiari. Stop agli spostamenti non solo fra Regioni ma anche fra comuni. Resta da capire se si potrà passeggiare o se il lockdown sarà totale come a marzo.

Dal 28 al 30 dicembre si riapre

Saranno tre giorni di ritorno alla vita. Si riapre come se nulla fosse stato. Passato il Natale tutti torniamo in zona gialla cn lwe regole attualmente in vigore. Negozi e bar aperti. Si attende che decidano sui ristoranti che, però, dovrebberoriaprire a pranzo ma non la sera. Resta il coprifuoco alle 22

Dal 31 dicembre al 3 gennaio

L’Italia torna ad essere zona rossa per un altro week-end di stop totale con le stesse regole da lockdown del Natale

Dal 4 al 6 gennaio ri torna nuovamente ad aprire. Tutti in zona gialla. D fatto il governo salva solo l’Epifanmis, quella chetutte le feste porta via. Ma resta il divieto di spostamentofra regioni. Per ripartire bisognerà aspettare il 7 gennaio

mentre per la fine di questa trance di provvedimenti si attenderà il 15 gennaio. E in quei giorni anche un nuovo dpcm