il festival dedicato agli strumenti a corda

C’è anche l’Orchestra Sinfonica Siciliana tra i protagonisti di Strings City il primo festival diffuso dedicato agli strumenti a corda in Italia che si terrà a Firenze e nei centri vicini nel prossimo week end.

L’Orchestra sarà rappresentata dal gruppo Archi Sinfonici, già protagonista lo scorso anno nel primo festival. Il gruppo è costituito da Fabio Mirabella, Ivana Sparacio, Francesco Graziano, Sergio Di Franco, Antonino Alfano, Giulio Menichelli, Salvatore Tuzzolino, Marcello Manco, (Violini) Giuseppe Brunetto, Roberto Presti, Roberto De Lisi, (Viole) Domenico Guddo, Sonia Giacalone (Violoncelli).

In programma: Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento n. 2 in si bemolle maggiore Kv 137 – Franz Schubert – Quartetto n. 14 D 810.

Archi Sinfonici si esibirà domenica 2 dicembre alle ore 17,30 alla Galleria Palatina e Appartamenti Monumentali. Un programma articolato che spazia dalla classica fino al jazz contemporaneo. Oltre 50 ore di musica in più di 50 luoghi della cultura per 80 momenti musicali, tutti a ingresso gratuito.

Firenze si trasforma così in un grande palcoscenico per la terza edizione di Strings City, pianoforti, arpe, chitarre e voci straordinarie, in una delle città più belle al mondo. Strings City è una iniziativa del Comune di Firenze, curata da Tommaso Sacchi, capo segreteria cultura e curatore dell’Estate Fiorentina, a cura della Scuola di Musica di Fiesole, con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra della Toscana, con la partecipazione di Amici della Musica Firenze e Orchestra da Camera Fiorentina e con Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e Tempo Reale,

il contributo della Città Metropolitana di Firenze, il sostegno di Fondazione CR Firenze e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il supporto di Trenitalia, vettore ufficiale del festival, la media partnership di Rai Radio Classica e la collaborazione di New York Film Academy che curerà la documentazione video del festival.

Il Sovrintendente Giorgio Pace: “L’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna ad essere richiesta sui palcoscenici che contano. Un tempo alzavo il telefono e rispondevano i creditori, ora sono solo richieste di partecipazione ai festival nazionali e internazionali. E’ una grande gioia per me e tutta l’Orchestra. E’ solo la prima tappa in vista della più impegnativa trasferta a Roma che vedrà impegnata tutta l’Orchestra il 4 dicembre”

Il programma completo è su www.stringscity.it