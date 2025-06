La stagione estiva della FOSS approda nella Capitale Italiana della Cultura 2025 con due concerti gratuiti ad Agrigento e Baucina

La potenza della musica sinfonica incontra la bellezza storica di Agrigento. Venerdì 27 giugno, alle ore 21, il Teatro dell’Efebo, nel cuore del Giardino Botanico della Città dei Templi, si apre per la prima volta alla musica orchestrale grazie all’Orchestra Sinfonica Siciliana, protagonista di una serata-evento inserita nel programma ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il giorno successivo, sabato 28 giugno, l’orchestra replica il concerto a Baucina, in piazza Santa Fortunata, sempre alle 21 e sempre con accesso gratuito.

Il programma: dalla Russia all’America con tre giganti della musica

Sul podio il maestro Srba Dinič, direttore serbo di caratura internazionale, che guida l’orchestra in un programma travolgente: si parte con l’Ouverture festiva op. 96 di Dmitrij Šostakovič, scritta nel 1947 per celebrare la Rivoluzione d’Ottobre e ancora oggi esempio di brillantezza orchestrale e passione lirica.

Si prosegue con il Capriccio italiano op. 45 di Čajkovskij, una dichiarazione d’amore alla musicalità popolare del nostro Paese, che il compositore russo rielaborò con colori vivacissimi dopo un soggiorno a Roma e Napoli. Marce, serenate e una tarantella finale chiudono il brano con energia contagiosa.

Gran finale con la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, capolavoro assoluto ispirato ai canti dei nativi americani e alle esperienze americane del compositore boemo. Un’opera che unisce l’Europa all’America con un linguaggio universale fatto di nostalgia, epica e melodia.

L’appuntamento di Agrigento è speciale anche per la cornice inedita: il Teatro dell’Efebo, recentemente restaurato, è ricavato tra i resti di una cava storica dove, secondo la tradizione, gli schiavi cartaginesi avrebbero lavorato i blocchi di pietra per costruire i templi. Un luogo carico di memoria che ora si trasforma in scenario per la grande musica.

A dirigere l’orchestra sarà Srba Dinič, nome di spicco nel panorama internazionale. Ha lavorato in teatri come la Semperoper di Dresda, il Teatro Colón di Buenos Aires e il Massimo di Palermo. Attualmente è Direttore Musicale dello Staatstheater di Braunschweig e, dal 2025, sarà alla guida dell’Orchestra della Radio Televisione Serba.

La stagione estiva della FOSS proseguirà il 4 luglio a Palermo (piazza Ruggiero Settimo) e il 5 luglio a Bolognetta. In programma, musiche di Sarasate, Massenet e Márquez con il violinista Stefan Milenkovich e la direzione di Maurizio Colasanti.

Ingresso gratuito con prenotazione per Agrigento su www.agrigento-biglietti.com

Box Office Agrigento: 0922 20500

Botteghino Politeama Garibaldi – Palermo: 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Luogo: Teatro dell’Efebo , Via Demetra , AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Orchestra sinfonica siciliana

Link: www.agrigento-biglietti.com

