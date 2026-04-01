Via libera della giunta Schifani all’ accordo quadro per la realizzazione di percorsi formativi di educazione civica, contrasto alla povertà educativa, lotta alle mafie e rigenerazione sociale, sottoscritto dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dalla Fondazione Falcone e dal Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’intesa di durata triennale mira a rafforzare il diritto allo studio attraverso percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva ed inclusione sociale, con particolare riguardo alle studentesse e agli studenti più fragili e a rischio di dispersione scolastica.

Il Museo del presente luogo simbolo della memoria

L’accordo, che individua nel Museo del Presente di Palermo il luogo simbolo in cui memoria e impegno si uniscono, intende offrire ai giovani concrete alternative culturali, in linea con lo spirito della legge regionale “Liberi di scegliere”, che sostiene i minori e i loro familiari intrappolati in contesti di criminalità organizzata, dando loro la possibilità reale di costruirsi una vita lontano dall’illegalità attraverso un sistema coordinato di misure di protezione sociale, sostegno scolastico e formativo.

La promozione di precisi modelli educativi

“La promozione di modelli educativi e culturali improntati al rispetto della legalità e a un sano senso comunitario – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è l’antidoto più efficace contro il diffondersi di modelli devianti tra i giovani. In questa opera è essenziale il coinvolgimento di realtà della società civile quotidianamente impegnate su questo fronte, al fianco delle istituzioni, per stimolare le nuove generazioni a una forma di cittadinanza consapevole e rispettosa delle regole e dei principi democratici. L’accordo quadro, al quale oggi la giunta di governo ha espresso il proprio parere favorevole, va nel solco delle iniziative concrete varate dal mio governo per favorire l’educazione alla legalità e l’inclusione sociale, soprattutto a beneficio dei soggetti più a rischio e delle aree marginali delle nostre città” .

La legge liberi di scegliere

“Dopo l’entrata in vigore della legge “Liberi di scegliere”, che sostiene percorsi educativi alternativi alla cultura mafiosa, l’accordo quadro con la Fondazione Falcone conferma l’impegno della Regione Siciliana nella promozione della cultura della legalità e della coscienza civica tra le nuove generazioni – aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano – Coinvolgere studentesse e studenti in iniziative didattiche come quelle previste dall’intesa significa aiutarli a diventare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di riconoscere abusi e di contrastare ogni forma di condizionamento mafioso. Grazie a questa collaborazione con la Fondazione Falcone, offriamo ai nostri giovani opportunità concrete di crescita civile, esperienze formative e percorsi educativi che rafforzano la cultura della legalità, il valore della memoria e l’inclusione sociale. Visitando il Museo, inoltre, diamo la possibilità ai nostri ragazzi di conoscere da vicino la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino anche attraverso oggetti appartenuti loro in vita”.

Percorsi didattici e laboratori educativi

Percorsi didattici, laboratori e incontri formativi dedicati ai temi della memoria, al contrasto della criminalità organizzata e alla sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza digitale sono alcune delle iniziative promosse dall’intesa, che istituisce, inoltre, una collaborazione stabile tra istituzioni scolastiche, enti pubblici e realtà impegnate nella diffusione della cultura della legalità. In occasione delle ricorrenze del 23 maggio e del 19 luglio, infine, sono inoltre previsti percorsi educativi dedicati alla memoria delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, diffusi su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di rafforzare nelle nuove generazioni il senso dello Stato, della giustizia e della responsabilità collettiva.

Maria Falcone: “Conferma di una collaborazione straordinaria”

“La convenzione che unisce i percorsi dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione con l’Assessore Turano e della Fondazione Falcone è la conferma della straordinaria cooperazione con la Regione Siciliana, che in questi ultimi anni ha visto al centro dell’azione i giovani delle scuole, la cultura, la bellezza che con il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha il suo esempio più concreto e significativo. Da questo accordo è chiaro il valore della vitalità della memoria che affidata ai giovani siciliani e d’Italia proseguirà quel cambiamento che porterà alla definitiva sconfitta della mafia” commenta Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone