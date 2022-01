è caccia al fortunato vincitore, che rimane anonimo; boom di vendite

Trapani si è risvegliata oggi con un milionario. Il quinto premio della Lotteria Italia – quello da un milione di euro – è, infatti, andato in Sicilia. E come sempre capita in questi casi si prova a capire chi sia stato il fortunato ad acquistare il fortunatissimo tagliando. Vincitore che rimane, al momento, rigorosamente anonimo.

Il titolare della ricevitoria “Possibile acquisto biglietto nei primi di ottobre”

“Non so con esattezza se chi ha vinto il premio è uno del posto o qualcuno da fuori. I biglietti della serie vincente sono tra i primi arrivati, verso fine settembre e presumo che il fortunato vincitore possa averlo acquistato nei primi giorni di ottobre”. Ne ha parlato con Agipronews Giacomo, marito di Caterina Pipitone, titolare della tabaccheria Spalti Rivendita 71 a Trapani dove è stato acquistato il fortunatissimo biglietto della Lotteria Italia.

“Per la nostra ricevitoria è la prima vincita di questa entità, in passato c’erano stati giocatori che si erano portati a casa qualche decina di migliaia di euro, ma non arriviamo neanche lontanamente a queste cifre”.

“Finora nessuno ci ha contattato”

La speranza principale è che il tagliando D 137599 venga incassato. “Finora nessuno ci ha contattato, ma oltre un messaggio di ringraziamento, mi farebbe piacere che chiunque avesse vinto ci scrivesse che è tutto ok e il biglietto è stato incassato, una bella notizia alla luce dei precedenti”, conclude.

Sicilia premiata anche con 9 premi di consolazione

Dopo il secondo premio da 2 milioni di euro centrato lo scorso anno a Prizzi, in provincia di Palermo, la Lotteria Italia è tornata a baciare la Sicilia. Non solo col quinto premio da un milione finito a Trapani ma con altri altri anche 9 premi da 20 mila euro.

Questi sono stati vinti a Barrafranca (Enna), Castellammare del Golfo (Trapani), Caltanisetta, Canicattì (nell’Agrigentino), Adrano ed Acireale (nel Catanese), Carlentini (Siracusa), Corleone (in provincia di Palermo) e Catania.

In totale premi per oltre 1,1 milioni di euro

In totale, in Sicilia la Lotteria Italia, come riporta Agipronews, ha distribuito premi per oltre 1,1 milioni di euro, un dato che riflette l’ottimo risultato delle vendite nella regione: +32,9% e 330.460 tagliandi.

A Palermo vendite quasi raddoppiate, ma boom ovunque

A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 101.980 biglietti (+45,4%); Catania segue con un totale di 73.260 (+37,7%%), e sul podio finisce anche Messina, a 47.000 (+23,6%). Quarto posto per Trapani (25.920, +21,2%), poi Agrigento (22.080, +25,6%) e Siracusa (21.680 +16,9%). In crescita anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.680 biglietti e un +20,4%, Enna con 11.720 (+42,9%) e Caltanissetta con 11.140 (+30,1%).