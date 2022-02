La fortuna bacia il capoluogo siciliano, vinti 25mila euro

La fortuna bacia Palermo. L’estrazione settimanale del 17 febbraio della Lotteria degli scontrini premia Abruzzo, Lazio e Sicilia: come riporta Agipronews, a Chieti, Roma ed il capoluogo siciliano sono stati centrati tre premi da 25mila euro che hanno premiato altrettanti giocatori.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle 23.59, della settimana precedente. La prossima estrazione settimanale è in programma giovedì 24 febbraio.

I vincitori dei premi settimanali da 25mila euro

Abruzzo: Chieti

Lazio: Roma

Sicilia: Palermo

Pochi giorni fa, a Catania vinti 100mila euro

Ad inizio febbraio è stato vinto a Catania nella ‘lotteria degli scontrini’ uno dei dieci premi da 100mila euro, con un acquisto effettuato in modalità cashless. Era stato fatto in una multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi d’arredo, determinando automaticamente anche la vincita di 20mila euro per l’esercente. Lo rende noto l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ricordando che “a gennaio sono state riscosse in Sicilia vincite per 200 mila euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo”.

Altri 10 premi da 100mila euro quest’anno

Per il 2022 sono previsti dieci premi mensili da 100 mila euro, quindici da 25 mila euro e il premio finale da 5 milioni di euro. Tramite il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, attivato da Adm, si può richiedere il codice per l’assegnazione dei biglietti virtuali e partecipare alle estrazioni.

Nel 2021 la lotteria degli scontrini ha contribuito all’aumento delle entrate tributarie del bilancio dello Stato infatti, nel rapporto appena pubblicato dal Mef e dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-novembre 2021, confrontandole con il medesimo periodo dell’anno precedente, si è avuto modo di registrare un aumento delle

entrate derivanti dal gioco del lotto, dalle lotterie e da altre attività di gioco pari a 1.651 milioni di euro e cioè un + 19%.

Come si partecipa

Gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro, pagati con gli strumenti elettronici presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La vincita di Catania proviene dalla prima estrazione del 2022. E’ la prima estrazione annuale che premia uno degli acquisti effettuati sino al prossimo 31 dicembre, assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria.

Premi sia per l’acquirente sia per l’esercente

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto. Le vincite sono comunicate tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-Pec). In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.