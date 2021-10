In estate vinti quasi 700 mila euro grazie alle estrazioni

L’iniziativa del governo per incentivare i pagamenti digitali sta ottenendo sempre più successo. Negli ultimi mesi l’adesione degli acquirenti siciliani alla “Lotteria degli scontrini” è notevolmente aumentata soprattutto grazie alle vincite registrate sull’isola durante l’estate appena trascorsa. Le estrazioni settimanali e mensili hanno consentito vincite importanti: 681.000 euro nelle varie province siciliane, di cui 66.000 euro sono stati assegnati agli esercizi commerciali che hanno emesso gli scontrini vincenti.

La mappa delle province fortunate

La lotteria ha premiato Palermo con la vincita di 100.000 euro ottenuta mediante uno scontrino emesso da un grande supermercato e così la lunga lista di estrazioni vincenti: 10.000 euro a Palermo, Comiso (RG) e Rometta (ME), nell’estrazione settimanale del 12 agosto uno dei tre premi da 30.000 euro è stato assegnato a Catania, mentre quello da 10.000 euro a Leonforte in provincia di Enna. Nel mese di agosto, ancora nel capoluogo siciliano, 150.000 euro sono andati a un fortunato cliente di un supermercato della grande distribuzione organizzata, determinando anche un premio di 25.000 euro assegnato al punto vendita che a sua volta ha devoluto in beneficenza in favore di un centro sociale.

Anche a settembre premi importanti

Anche Caltanissetta e Messina, nello scorso mese di settembre, sono state baciate dalla fortuna con un premio da 25.000 euro e due da 10.000 euro. Tramite il portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, attivato da Adm, si può richiedere il codice per l’assegnazione dei biglietti virtuali e partecipare alle estrazioni.

Come si partecipa

Gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro, pagati con gli strumenti elettronici presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. A inizio del 2022 ci sarà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati sino al prossimo 31 dicembre, assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria.