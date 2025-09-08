Vincite a Palermo, Messina, Barrafranca e Catania

La Sicilia continua a essere terra baciata dalla fortuna. Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, tra Lotto e 10eLotto, sull’Isola sono state registrate cinque vincite per un totale che supera i 200mila euro.

10eLotto: Messina, Palermo e Barrafranca a segno

È il 10eLotto a regalare la cifra più alta: 135mila euro complessivi con tre premi distribuiti in città diverse.

A Messina, in via Consolare Pompea, un fortunato giocatore ha centrato un “9” secco, portando a casa 100mila euro. A Palermo, in viale Michelangelo, una schedina vincente con “8 Doppio Oro” ha fruttato 20mila euro, mentre a Barrafranca (provincia di Enna), in via Cannada, un “6 Doppio Oro” ha fatto vincere 15mila euro.

Il concorso del 10eLotto ha distribuito 13,3 milioni di euro in tutta Italia nel weekend, portando il totale annuale a oltre 2,6 miliardi di euro.

Lotto: doppietta siciliana da 68.500 euro

Anche il Lotto ha premiato ancora una volta la Sicilia con due vincite per 68.500 euro complessivi. A Catania, una giocata da 5 euro con opzione “Lottopiù” effettuata in un punto vendita di Piazza Mancini Battaglia, ha permesso di centrare una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Firenze, per un bottino di 50.500 euro.

A Palermo, un’altra schedina vincente ha fruttato 18mila euro in una ricevitoria di Piano di Sant’Erasmo.

Il concorso del Lotto ha distribuito 14,4 milioni di euro a livello nazionale, con un totale che supera 893 milioni di euro da inizio anno.

Una nuova ondata di fortuna che conferma la Sicilia tra le regioni più baciate dalla sorte nelle ultime estrazioni.