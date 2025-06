La dea bendata fa doppia tappa in Sicilia

È festa per due fortunati, ancora anonimi, in Sicilia. Nelle giornate di giovedì 19 e di venerdì 20 giugno sono state registrate 2 vincite separate per un valore cumulativo di poco più di 60 mila euro.

La vincita a Sciacca

Il primo cinque vincente è stato realizzato a Sciacca nella giornata di giovedì. Come riportato da Agipronews, agenzia di stampa quotidiana che si occupa del mondo dei giochi a pronostico, presso il tabacchi “Diecidue” di Via Mazzini 123, il cinque vincente ha fruttato al destinatario una somma ammontante a 19.480,51 euro. Inizia adesso la caccia al vincitore

La vincita a San Cataldo

La buona sorte decide di fare tappa in Sicilia anche il giorno successivo, in modo ancora più redditizio e in provincia di Caltanissetta. Il paese dove si registra la vincita è quello di San Cataldo, con la vincita registrata nel Tabacchi “Torregrossa” in corso Sicilia 78, sempre riportata da Agipronews. La somma portata a casa da questo fortunato giocatore è decisamente più alta di quella verificatasi a Sciacca, con il valore della vincita e del cinque fortunato pari a 41.402,50 euro.

Anche milionari nel 2025

La Sicilia non è però nuova a questi colpi di fortuna, tutt’altro. Nei primi mesi del 2025 ci sono state anche vincite milionarie tra superenalotto e 10eLotto. A Randazzo, in provincia di Catania, si è verificata una vincita milionaria l’11 febbraio, mentre a Sant’Agata di Militello in provincia di Messina all’inizio di marzo la quota ottenuta è stata monstre: 2,5 milioni di euro, con una puntata di soli 3.

Prossima estrazione

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 giugno, sale a 17,2 milioni di euro. Vedremo se qualche altro siciliano sarà in grado di indovinare una cinquina o perché no anche un 6 vincente, cosa che in Italia non si vede dal 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS), con una sestina vincente dal valore di 35,4 milioni di euro.