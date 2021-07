L'ultimo concorso ha distribuito 6,4 milioni

Una doppietta al Lotto in Sicilia dove sono stati vinti oltre 50 mila euro nell’isola

Nel concorso del 24 luglio sono state centrate due vincite per un totale di oltre 50 mila euro

A Palermo un fortunato giocatore ha preso 4 terni e una quaterna

La prima è stata centrata a Caltagirone, in provincia di Catania, con un colpo da 32.608,70 euro mentre la seconda, come riporta Agipronews, è arrivata a Palermo con un fortunato giocatore che grazie a 4 terni e una quaterna ha centrato una vincita di 18.675 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 664,5 milioni dall’inizio dell’anno.

SuperEnalotto, a giugno in Sicilia un “5” da 22,5mila euro

Il SuperEnalotto ha fatto tappa in Sicilia: nel concorso dell’8 giugno, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il secondo 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un “5” del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda.