L'annuncio del direttore generale

Luca Castagna è il nuovo direttore dell’unità operativa semplice a valenza dipartimentale di Utmo (Unità Trapianti Midollo Osseo e Terapia Cellulare) dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.

Messina “Tassello importante”

“Un tassello importante – commenta Walter Messina, direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello’ – in considerazione che la nostra Azienda, quale centro accreditato per l’erogazione di trattamento CAR-T, grazie alla sensibilità dell’Assessorato regionale alla Salute, oltre che agli sforzi del nostro personale altamente qualificato, contribuisce a garantire, anche nella nostra Regione, cure innovative da parte del servizio sanitario pubblico, con significativa contrazione della migrazione extra-regionale per i pazienti candidabili a queste terapie”.

Il profilo di Luca Castagna

Castagna, dopo la laurea presso l’Università degli Studi dell’Aquila, si è specializzato in Oncologia Medica presso l’Università di Chieti e in Ematologia presso l’Università degli Studi di Milano.

Già direttore del programma trapianto dell’Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Italia), vanta una significativa esperienza presso il centro trapianti dell’Institut Paoli Calmettes, Marsiglia (Francia) ed è stato, anche, aiuto nel servizio di Medicina Interna, con specificità ematologica, del Centro Ospedaliero Universitario Pierre Zobda Quitman di Fort de France, Martinica, Francia.

Anche assistente senior nel servizio di Ematologia, Unità di trapianto dell’Istituto Gustave Roussy (Villejuif, France). Alle spalle, inoltre, un’esperienza presso il Servizio di Oncologia Medica dell’Istituto Europeo di Oncologia, Milano. La sua dedizione particolare, attestata anche da una significativa produzione scientifica, punta, pertanto, alla trapiantologia autologa e allogenica e con cellule immunoeffetrici (CART- T) nei linfomi ed in alcuni tipi di leucemie linfoblastiche. Le CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T- cell) rappresentano un approccio innovativo di ingegneria cellulare per trattare pazienti con leucemie e linfomi che non rispondono alle terapie convenzionali.

L’unità di Villa Sofia-Cervello

L’azienda “Villa Sofia- Cervello” vanta più ampiamente una lunga tradizione nel campo di cura oncoematologico, grazie al quale è centro di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle Leucemie e dei Linfomi e appunto per il trapianto di Midollo Osseo, versante su cui ha incassato riconoscimenti e certificazioni di qualità per il possesso degli standard previsti dalle direttive europee.

Il frutto di una sinergia di squadra che impegna da tempo, con risultati eccellenti, più complessivamente, il dipartimento di “Genetica, Oncoematologia e Malattie Rare”, l’unità complessa di Oncoematologia, la Medicina Trasfusionale, l’Unità di Aferesi e un avanzato laboratorio di Manipolazione Cellulare.