L'ex magistrato intervistato da Gaetano Mineo

Luca Palamara è stato intervistato a Talk Sicilia da Gaetano Mineo. L’ex presidente dell’Anm, espulso dalla Magistratura, ha fatto ricorso alla Corte europea per i diritti. “Mi aspetto che venga acceso un faro su quello che è accaduto negli ultimi tre anni nell’ambito della giustizia italiana e mi accendo mi aspetto che venga acceso un faro sulla mancanza di imparzialità”, ha detto Palamara.

Luca Palamara, “adesso racconto le lobby e le logge del sistema Giustizia”

L’ex magistrato ha anche raccontato le sue emozioni da “scrittore”. Insieme ad Alessandro Sallusti ha pubblicato due libri sul sistema giustizia, entrambi diventanti best seller. “Nel primo libro abbiamo raccontato – spiega – come avviene il meccanismo delle nomine cioè come vengono nominati un procuratore della Repubblica un presidente del tribunale qual è il ruolo delle correnti qual è il rapporto tra magistratura e politica. Nel secondo volume, racconto di lobby e logge. L’attenzione è concentrata sul fatto che possano esistere delle logge, delle lobby che in qualche modo possono condizionare dall’esterno il mondo della magistratura, sia nelle nomine che nei processi.