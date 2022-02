I diritti acquistati da Luca Barbareschi

Il Sistema Giustizia raccontato ad Alessandro Sallusti da Luca Palamara potrebbe diventare un film. Lo ha detto il direttore di Libero a Casa Minutella. Sallusti è intervenuto per presentare il suo ultimo saggio “Lobby e Logge”. E’ il secondo volume scritto sulla base delle “confessioni” dell’ex presidente dell’ANM, l’Associazione nazionale dei Magistrati. Adesso è possibile che quelle storie dal grande successo editoriale possano diventare un film o un documentario. “I diritti sia del primo e del secondo libro sono stati comprati da un produttore televisivo” ha spiegato Sallusti. Quel produttore è Luca Barbareschi. “Non so che uso ne voglia fare, ma comunque li ha comprati”. C’è già il precedente dello scorso anno, quando i diritti del primo libro, dal titolo “Il Sistema”, vennero comprati per realizzarne una trasposizione teatrale che è stata portata in tour in tutta Italia.

Alla puntata di Casa Minutella hanno partecipato anche Massimo Russo (Sostituto Procuratore del Tribunale dei Minori di Palermo), Leonardo Agueci (ex Magistrato) e Antonello Armetta (presidente degli avvocati di Palermo).

Il Sistema Giustizia, il volto dark secondo Palamara e Sallusti

La puntata è stata dedicata alla presentazione dell’ultima opera scritta a quattro mani da Palamara e Sallusti. Il volume affrontano i misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”.