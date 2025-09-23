Con il giuramento all’Ars, davanti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore all’Agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.

Parla Sammartino

“Ricominciamo dalle priorità del governo Schifani – ha detto l’assessore – portate avanti in maniera straordinaria dal professore Barbagallo, che ringrazio per il lavoro e la dedizione che ha profuso durante il suo incarico. Ripartiamo da quello che i siciliani oggi si aspettano, ovvero l’impegno per fronteggiare l’emergenza idrica grazie alla pianificazione messa in campo dal mio predecessore, che va portata avanti sia nella Sicilia occidentale che in quella orientale. L’obiettivo è ridurre le perdite d’acqua ma, soprattutto, sostenere al meglio gli investimenti in agricoltura. Ripartiamo anche dalle grandi emergenze che la politica europea sta determinando nel comparto della pesca siciliana”.

A fianco dei Produttori

Tra gli obiettivi, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dell’Isola. “Siamo e saremo al fianco di tutti i produttori che vogliono portare nelle tavole il brand della Sicilia: ogni pasto, ogni materia prima siciliana rappresenta l’identità, le radici e la storia di questa straordinaria regione. Il governo è impegnato a introdurre nuove economie per far sì che le nostre aziende possano competere sempre di più nei mercati internazionali”.

Sammartino ha quindi illustrato la strategia di continuità con il suo predecessore: «Il governo regionale già nelle prossime ore sarà impegnato sulle riforme tanto attese dalle organizzazioni dei produttori e dei sindacati, come quella del comparto forestale e quello dei consorzi di bonifica».

I complimenti della Lega

“Torna alle sue funzioni di assessore e di vice presidente della Regione Luca Sammartino, al quale auguro un proficuo lavoro nel solco dell’attività che aveva già posto in essere dalla nomina all’indomani delle Regionali del 2022. Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani per avere confermato le deleghe all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Meditarranea a Sammartino, consentendo anche al nostro partito di avere piena rappresentanza politica nella Giunta di governo, dopo la fase gestita in maniera eccellente dall’assessore tecnico che avevamo indicato nella persona del professore Salvo Barbagallo. Siamo contenti che con il giuramento odierno davanti al parlamento regionale, Luca Sammartino sia di nuovo al timone dell’Assessorato. La Lega gli sarà accanto sostenendo le riforme attese e per le quali egli non ha mai smesso di lavorare. Sappiamo che il settore dell’agricoltura, così come quello della pesca hanno un peso enorme per stimolare la crescita economica della Sicilia. Con Sammartino abbiamo l’uomo giusto al posto giusto” afferma Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.