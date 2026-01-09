“Faremo una riunione di maggioranza nei prossimi giorni. Dobbiamo affrontare due tematiche. Una sul tagliando di giunta per quanto riguarda la questione degli assessori da nominare e la seconda per le candidature per le amministrative che sono adesso in primavera”. Lo ha detto Luca Sbardella, commissario regionale di FdI in Sicilia, a margine dell’iniziativa a San Giuseppe Jato per commemorare il piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia e sciolto nell’acido trent’anni fa.

All’incontro a cui ha preso parte la presidente dell’Antimafia nazionale Chiara Colosimo, erano presenti numerosi esponenti di Fratelli d’Italia: oltre Sbardella, il senatore Raoul Russo, la deputata Carolina Varchi, l’assessore al bilancio del Comune di Palermo Brigida Alaimo, l’assessore regionale Alessandro Aricò, l’assessore regionale alla Cultura Francesco Scarpinato e diversi sindaci del comprensorio.

“C’è la questione dei due assessorati della Dc che sono al momento ad interim del presidente Schifani – ha aggiunto Sbardella –. Dobbiamo decidere insieme come gestire. Diciamo tendenzialmente che non tornano alla Dc come è attualmente, come l’abbiamo conosciuta. Bisogna vedere come si riorganizzano loro e poi si decide come procedere. Per quanto riguarda noi, abbiamo la questione legata alle vicende giudiziarie dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e come ho già detto nei giorni scorsi, bisogna vedere se viene rinviata a giudizio e come. C’è l’ipotesi di sostituire la Amata con la senatrice Carmela Bucalo, per rispettate il criterio di genere e della territorialità. A questo punto si potrebbe mettere in moto il meccanismo per la sostituzione dell’assessore Scarpinato che andrebbe così al Senato. Le ipotesi di sostituzione sono le più variegate, nel senso che ne abbiamo cinque o sei”.