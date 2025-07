Nuovo prestigioso incarico per Luigi Tramonte, figura di riferimento della medicina generale in Sicilia. Il segretario regionale della Fimmg Sicilia e consigliere dell’Ordine dei medici di Palermo è stato eletto presidente della Consulta nazionale della Medicina generale della Fondazione Enpam.

L’elezione, avvenuta il 2 luglio, ha registrato un voto unanime, confermando la fiducia trasversale nel suo profilo e nella sua visione per il futuro della medicina del territorio.

Il nuovo assetto della Consulta, che resterà in carica fino al 2028, include anche Daniele Morini (Emilia Romagna) e Claudia Piccioni (Valle d’Aosta) come vicepresidenti, oltre a Nicolò Biancalani, designato a rappresentare il Comitato consultivo della Medicina generale nel CdA della Fondazione.

Rafforzare il ruolo del medico di famiglia

“Mi preparo a questo compito con consapevolezza e con l’impegno di chi crede nel valore della medicina del territorio – ha dichiarato Tramonte – In un momento particolarmente complesso per il Servizio sanitario nazionale, è fondamentale rafforzare il ruolo del medico di famiglia e garantire, all’interno dell’ente previdenziale, una rappresentanza coesa e capace di rispondere alle nuove sfide”.

Parole che tracciano un indirizzo chiaro: maggiore centralità per la medicina generale, attenzione ai bisogni emergenti del SSN e supporto concreto alle nuove generazioni di medici. “È necessario – ha aggiunto Tramonte – creare le condizioni per accompagnare e valorizzare le nuove generazioni di professionisti affinché possano inserirsi con competenza e motivazione in un sistema in profonda evoluzione”.

La nomina di Tramonte rappresenta anche un segnale forte per la Sicilia, che vede uno dei suoi esponenti assumere un ruolo di primo piano a livello nazionale in un momento cruciale per la sanità pubblica.