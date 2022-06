La neo segretaria: “Ci saremo guidando il cambiamento”

A conclusione del primo congresso regionale della Uil Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti è stata eletta all’unanimità al vertice del sindacato.

Nata a Caltanissetta, ma cresciuta a Palermo, è sposata e mamma di due figli. Laureata in Scienze politiche e Giurisprudenza, in distacco dalla Corte d’Appello di Palermo, è stata segretario Organizzativo della Uil Sicilia con delega alle Pari Opportunità. Da dicembre 2021 è il nuovo segretario generale della Uil Sicilia e Area Vasta.

Lionti “La Uil continua ad essere riferimento”

“La Uil, il sindacato in persona, continua a essere riferimento per tantissime lavoratrici e lavoratori – afferma Lionti –. Lo dimostra anche un percorso congressuale impegnativo fatto di ascolto, confronto, proposte per dare risposte alle persone e ai lavoratori. Noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo guidando il cambiamento”.

La nuova segreteria

La nuova segreteria è composta da Giuseppe Raimondi, Ignazio Baudo, Giovanni D’Avola, Ninetta Siragusa, Mario La Rosa, Salvatore Guttilla e Vincenzo Migliore. Al congresso hanno partecipato 227 delegate e delegati in rappresentanza di oltre 210 mila iscritti all’organizzazione sindacale.

Ieri Uil e Area Vasta hanno elencato le criticità in Sicilia

Ieri, Uil Sicilia e Area vasta nel primo congresso a Palermo hanno snocciolato le criticità in Sicilia. Dalla crisi economica, generata prima dalla pandemia e adesso dalla guerra in Ucraina. Eventi che hanno reso l’isola ancora più povera.

A peggiorare la situazione l’aumento dei prezzi di gas e luce, ma anche dei generi alimentari, che si abbatterà sulle famiglie nel corso dell’anno. In Sicilia le persone in forte difficoltà economica sono già il 38 per cento e l’Isola è sul podio delle regioni più in sofferenza con un tasso di occupazione che ha toccato il 41 per cento.

Le donne sono quelle che hanno pagato il prezzo più caro, lavora solo il 35 per cento della popolazione (contro il 45,6% in Italia) e sempre più giovani cercano di costruirsi un futuro altrove. Mancano servizi, infrastrutture ma soprattutto progetti per rilanciare l’economia grazie ai fondi del Pnrr.

L’attacco di Lionti “Governo regionale non ha aperto confronto per soluzioni”

“Sino ad oggi il governo regionale non ha mai aperto un confronto con le organizzazioni sindacali per cercare soluzioni. Oggi abbiamo tutti gli strumenti per ripartire, non possiamo farci sfuggire anche questa occasione. Dobbiamo evitare che la nostra isola rimanga sempre più isolata”. È durissimo l’attacco del segretario della Uil Sicilia e Area vasta, Luisella Lionti in occasione del suo primo congresso regionale a Palermo, alla presenza del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri e di tutta la segreteria nazionale.

E proprio il segretario Bombardieri ha aggiunto: “Questo è un Paese che soffre. Lavoratrici e lavoratori pagano una inflazione al 7%. Sono usciti i dati Swimez, tanti i progetti e impegni per il Mezzogiorno ma nessun cronoprogramma, i siciliani sono stanchi di annunci”.