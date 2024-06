La lunga battaglia di Oddo

Se l’è portato via una grave malattia, Ignazio Oddo, 40 anni e originario di Monreale. La comunità palermitana piange la sua scomparsa. Oddo si è spento dopo una lunga battaglia contro un gran male che lo affliggeva da tempo. L’uomo, aveva gestito per diversi anni un’attività di vetreria prima nei pressi del duomo e successivamente in circonvallazione. In seguito si era trasferito a Cefalù, dove aveva aperto un rinomato ristorante molto apprezzato dalla clientela.

Numerosi amici e conoscenti lo ricordano con affetto per la sua gentilezza e il suo sorriso sempre presente. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato dolore e commozione in tutta la comunità.

Il cordoglio sui social

E’ con profonda tristezza che la famiglia e gli amici di Ignazio Oddo annunciano la sua prematura scomparsa. Ignazio, è stato un punto di riferimento per tutti, un uomo di grande cuore e generosità che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Attualmente, sono numerosissimi i messaggi in memoria di Ignazio: “Ciao carissimo Ignazio Oddo ; pensare che quando ci vedevamo eri sempre sorridente; era un piacere salutarti e stare cn te; tutto all’ improvviso; cmq abbracci x tutta la tua famiglia e ricordati che tanta gente ti vuole bene o ti ha voluto bene; pure io che ti sto scrivendo” – scrive un utente -.

Poi ancora: ” Caro Ignazio la vita è ingiusta. Non c’è altro da aggiungere. Eri un ragazzo garbato e gentile, bastava poco per capirlo. Solo tanta ingiustizia. Riposa in pace” – scrive un conoscente -. E ancora: “Perché affidiamo il nostro stato d’animo a facebook ancora non lo capisco, forse perché possa arrivare più lontano possibile. Gli ultimi spaghetti in riva al mare da te , l’ultima impepata di cozze per mio figlio in riva al mare da te a Cefalù, io bevevo vino tu hai brindato con la Ceres…Fai buon viaggio “gnazzi” Ignazio Oddo in tanti ti hanno voluto bene”

I funerali di Oddo

I funerali di Ignazio Oddo si celebreranno lunedì 3 giugno 2024 alle ore 10.30 nella chiesa dell’Itria di Cefalù, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendere omaggio all’amato defunto.

Addio a Marcello Tortorici, stroncato dalla leucemia

Se l’è portato via una terribile malattia, la leucemia, Marcello Tortorici, a soli 45 anni. Viene definito come “un vecchio amico della scena Mod di Palermo”, un uomo stimato e ricordato come intelligente, grande appassionato e conoscitore della musica, soprattutto della categoria punk rock. Amava i Racid, un gruppo musicale punk rock statunitense tanto che all’ultimo concerto a cui ha partecipato, nel 2023, ha scritto: “Inutile aggiungere che i Racid hanno fatto e continuano a fare da colonna sonora della mia vita”.

Amava partecipare ai concerti, fare trekking, skateboard ed era un profondo conoscitore del cinema. Nella vita professionale era un grafico, disegnava cartoni animati e orbitava in tanti eventi culturali.

Il ricordo sui social

La tragica scomparsa ha scosso la comunità palermitana. A poche ore dalla notizia, molti amici e colleghi di lavoro hanno voluto lasciare un ricordo sui social: “Io non lo so dire in un post tutto quello che rappresentavi per il mondo che frequento da 30 anni. So solo che ad ogni concerto c’eri, che ad ogni discussione sulle scene, sulle loro sfaccettature, avevi sempre una parola sensata da dire, mai banale e sempre preparata. Mi hai strappato una marea di risate perché sapevi essere pungente e attento ma anche il migliore dei “cagnoli”. Lasci una scia di amarezza e sarà difficile metabolizzare la tua scomparsa, in certe serate, per me e tanti altri amici, sarà normale cercarti tra la folla sperando di rivederti. Buon viaggio amico mio”

