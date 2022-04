Indagini della polizia ferroviaria

Era uscito in permesso per fare alcuni acquisti al supermercato e una passeggiata attorno alla struttura sanitaria nella zona di San Lorenzo a Palermo mercoledì scorso il palermitano di 44 anni trovato senza vita dentro la galleria di un cantiere ferroviario nella zona di via Notarbartolo questa mattina.

Aveva il volto e la testa con una vasto ematoma. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato la morte. Lo stabilirà l’autopsia disposta dalla procura. Da mercoledì per l’uomo erano scattate le ricerche.

Aveva un cellulare ma non rispondeva. Solo un parente pare sia riuscito a parlare con l’uomo a cui si era rivolto per avere ricaricato il telefonino scarico. Poi più nulla.

E’ finito in quella galleria, dove per tutto il fine settimana non c’erano operai. Questa mattina il ritrovamento da parte dei lavoratori del cantiere e le indagini della polizia ferroviaria che dovranno accertare cosa sia successo negli ultimi giorni e come e come sia deceduto l’uomo trovato nella galleria del cantiere ferroviario.