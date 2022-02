Le condoglianze dell'editore e della redazione

Lutto a Blogsicilia. Dopo una lunga malattia, è mancato all’affetto dei suoi cari Francesco Paolo La Mantia, il padre di Fabio La Mantia. Biagio Semilia (editore di Blogsicilia), il direttore Manlio Viola e tutta la redazione si stringono con affetto a Fabio e ai suoi parenti per l’incolmabile perdita. Da mesi, La Mantia combatteva contro un male incurabile. Fabio e sua madre sono rimasti sempre accanto al loro congiunto, fornendogli la migliore assistenza e un affetto infinito. “Fabio ha combattuto come un leone per tentare di salvare suo padre – sottolinea Biagio Semilia – affrontando questa prova durissima con coraggio e consapevolezza ammirevoli. Fabio non ha mai fatto venire meno il suo prezioso contributo di collaborazione professionale, anche in questi mesi terribili per lui e per la sua famiglia”.