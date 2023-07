Grave lutto tra i poliziotti della questura di Palermo. In tanti piangono la morte di Claudio Montana di 68 anni. Il dirigente conosceva bene i suoi uomini e le sue donne e sapeva come tirare fuori il massimo da loro, riuscendo ad avere intuizioni organizzative e operative che si sono tradotte in risultati al servizio della comunità.

Si è spento all’età di 68 anni, Claudio Montana, dirigente generale di polizia. In passato è stato comandante del IV Reparto mobile di Napoli ma prima ancora aveva lavorato all’ufficio prevenzione generale della Questura di Palermo, città dove aveva già diretto la sezione Omicidi dopo un trascorso alla Catturandi della questura di Catania.

“La questura di Palermo – si legge in una nota – piange uno dei suoi più grandi servitori: Claudio Montana, dirigente generale di pubblica sicurezza. Storico dirigente delle ‘Volanti’ palermitane, si è distinto per il suo forte carisma, la sua alta professionalità e la sua innata umanità. Lascia un profondo vuoto per i suoi familiari e per noi colleghi, onorati di aver conosciuto un grande uomo, esempio e guida per tutti i poliziotti. A lui, alla sua famiglia, va il sincero cordoglio del questore e di tutti i poliziotti della provincia”.

Tantissimi i messaggi di dolore dei tanti colleghi che hanno lavorato con Montana e hanno apprezzato la sua umanità e la sua professionalità.