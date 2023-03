Deceduto dopo le complicazioni seguite ad una brutta caduta

È morto a Palermo padre Mario Frittitta, parroco della chiesa Santa Teresa alla Kalsa. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È deceduto questa mattina dopo complicazioni seguite a una brutta caduta avvenuta lunedì scorso.

Il feretro si trova nella parrocchia di Santa Teresa, dove resterà sino a sabato mattina per dare la possibilità ai fedeli di dargli l’ultimo saluto.

Chi era padre Frittitta

Originario della Kalsa di Palermo quartiere in cui visse anche da sacerdote, da oltre 50 anni parroco della parrocchia di Santa Teresa.

Frate appartenente all’ordine dei Carmelitani scalzi, era molto noto in città per i suoi incontri spirituali e i gruppi di preghiera molto partecipati soprattutto da ammalati e persone in difficoltà. Considerato dal popolo una sorta di esorcista, sebbene mai riconosciuto ufficialmente come tale dalla Chiesa.

Le controversie

Nel 1997 finì in carcere per quattro giorni per via di alcuni incontri avuti con il boss Pietro Aglieri, con l’accusa infamante di avere favorito la latitanza del capomafia. Accusa da cui venne poi assolto in Appello e in Cassazione. In quell’occasione la maggior parte del quartiere si schierò in sua difesa e così pure l’allora vescovo di Palermo.

Quattro anni fa, poi, finì di nuovo sulle pagine dei giornali per aver celebrato una messa per ricordare il boss Tommaso Spadaro, episodio per il quale si scagliò anche contro il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, che gli aveva chiesto i motivi della celebrazione. Fatto che venne condannato anche dall’arcivescovo Corrado Lorefice e per il quale padre Mario si scusò dicendo di essere “anziano e stanco”.

I messaggi di cordoglio sui social

Per la sua scomparsa tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Sei stato un prete, un fratello, un padre. Storia del nostro quartiere kalsa e non solo. Rip”, “Grande uomo e grande sacerdote. Conserveremo sempre i tuoi sorrisi nel nostro cuore”: sono alcuni dei post pubblicati in sua memoria.

Sabato 1 aprile i funerali alla Kalsa

I funerali, infatti, si terranno sabato mattina, alle 10, nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa.