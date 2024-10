Lutto cittadino per il piccolo Joele

Era capace di contagiare tutti con la sua “contagiosa solarità e vivacità”. Scompare il piccolo Joele a soli nove anni. Lo conoscevano tutti. Nella comunità di Belmonte Mezzagno in tanti ricordano la sua dolcezza. Si è spento prematuramente a in ospedale a Roma, da tempo combatteva contro una malattia. La tragedia ha gettato tutto il paese nello sconforto: le speranze si sono spente nella serata del 30 settembre.

I funerali del piccolo Joele si svolgeranno giovedì 3 ottobre alle ore 16:00 nella chiesa Madre del SS. Crocifisso a Belmonte Mezzagno.

Il cordoglio

Un paese in ginocchio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Joele. Il comune di Belmonte ha, poche ore fa, trasmesso una nota in cui si legge: “Interpretando i sentimenti di profondo dolore di tutta la comunità belmontese colpita dall’improvvisa scomparsa del piccolo Joele, l’Amministrazione comunale proclama lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, unendosi al cordoglio dei familiari e dell’intera comunità. I cittadini, le attività commerciali e professionali sono invitati ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino, nella forma ritenuta più consona a manifestare l’adesione al cordoglio della comunità, in segno di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione delle esequie che si terranno giovedì 3 ottobre alle ore 16”.

In tanti hanno lasciato un pensiero in memoria del piccolo: “Caro Joele, non abbiamo avuto la possibilità di conoscerti, ma sappiamo che eri un bambino speciale capace di contagiare tutti con la tua allegria e la tua vivacità. Siamo certi che anche lassù ti contraddistinguerai per la tua simpatia e solarità, caratteristiche che hanno contrassegnato questo tuo breve ma indelebile percorso terreno” – si legge Consulta giovanile Belmonte Mezzagno -.

Poi ancora: “Oggi la nostra comunità si risveglia con la triste notizia per la perdita del piccolo Gioele – scrivono dalla Asd Pol belmontese – era un bambino dolcissimo di appena 9 anni. Ci stringiamo al dolore dei genitori e dei familiari a loro vanno le nostre condoglianze e tutto il nostro affetto”.

