La vittima aveva 41 anni

Un impatto fatale ha stroncato la vita di Emanuele Di Stefano, 41 anni, scomparso a causa di un incidente in moto avvenuto all’incrocio tra viale Michelangelo e via Paladini, a Palermo. Il suo scooter SH è entrato in collisione con un altro veicolo a due ruote (una Benelli) per poi finire contro alcune auto parcheggiate.

Il tragico sinistro è avvenuto verso le 12.30 di ieri, 30 settembre. Uno scontro che non gli ha lasciato scampo. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Il motociclista, intubato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia. Ma poco dopo è deceduto mentre non è rimasto ferito il conducente della moto Benelli.

Il cordoglio

Emanuele, residente a Borgo Nuovo, era un uomo sposato con due bambini e lavorava con passione nel reparto di macelleria di un supermercato Eurospin a Palermo. La sua scomparsa lascia addolorati i parenti e gli amici: “Manuele.. sembra sempre che certe situazioni non possono mai accaderci.. che siamo sempre pronti a pensare altro , poi ti rendo conto che la vita è una linea sottile e che tutto può accadere all’improvviso ma tu questa volta ci hai fregati tutti, ho ancora il tuo ricordo ,la tua voce radiofonica come ti dicevo sempre ogni mattina.. perché senza il mio saluto quasi ci rimanevi male se non avvenisse come desideravi tu ..adesso vengo a darti l’ultimo ..ma avrò sempre il tuo sguardo che mi sorride in fondo a quel corridoio! Riposa in pace” – ha scritto un utente sui social -.

Le parole di un’amica, piene di affetto e dolore, descrivono l’essenza di Emanuele: “Tu sai il bene che ci ha sempre legati e il rapporto speciale che abbiamo sempre avuto. Ti ho visto ritrovare la tua felicità quando hai conosciuto Katia, hai condiviso con me la tua gioia invitandomi al vostro matrimonio. Abbiamo condiviso tanti momenti belli e brutti e tu eri sempre pronto a risollevare l’umore di tutti! Eri veramente una persona buona! Ti vorrò sempre un gran bene e il mio pensiero sarà sempre rivolto a te, tutte le volte che dovrò ricordare i miei momenti migliori di questi ultimi 15 anni”.

