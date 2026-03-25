Ci lascia Giovanni Ferrara, il presidente del Palermo calcio della storica promozione in serie B del 1991

Chi era Ferrara: le origini

Gestore di un pastificio, la sua collaborazione coi rosanero nasce negli anni 80 iniziando attraverso lo sponsor nelle maglie del club, prima di acquisire il club per poi rivenderlo a Franco sensi nel 2000.

Per la squadra di calcio rimarrà l’eroe che ha riportato il Palermo nella squadra che conta, il club rosanero lo saluta oggi nel giorno della sua morte, all’età di 75 anni a seguito di un malore.

Palermo e Ferrara, destini incrociati

Giovanni Ferrara viene alla luce il primo novembre 1950, esattamente cinquant’anni dopo la fondazione della squadra di calcio.

Come già anticipato la sua storia col club rosanero nasce negli anni 80 attraverso la sponsorizzazione del suo pastificio sulle maglie del club, prima di effettuarne la prima rilevazione nel 1989 con lo stadio ancora in ristrutturazione.

Nel 1991 la prima grande gioia, la promozione in serie b arrivata nella partita con la Fidelis Andria. Per celebrare l’accaduto, il presidente volle per il club un nuovo logo con un aquila a spiccare il volo con le ali aperte.

Lascia il club a Liborio Polizzi nel 1993 ricoprendo il ruolo di amministratore delegato del club: in questa parentesi, prima di rilevare nuovamente il club nel 1995, arrivano un’altra promozione in serie b oltre ad una Coppa Italia serie c vinta in finale con il Como.

Negli ultimi anni della sua presidenza andò vicino alla serie A con la formazione di mister Vincenzo Arcoleo, prima di edere definitivamente il club nel 2000 al patron della Roma Francesco Sensi.

Le reazioni alla sua morte

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara, presidente del Palermo Calcio tra il 1989 e il 2000.

Sotto la sua guida, il Club rosanero visse anni significativi, segnati dalle promozioni in Serie B delle stagioni 1990-1991 e 1992-1993, quest’ultima culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C. Resta indelebile nella memoria di tutti i tifosi rosanero il ricordo del “Palermo dei picciotti” guidato da Ignazio Arcoleo, simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera città.

L’attuale presidente della squadra

“Il ricordo del presidente Giovanni Ferrara – dichiara il presidente del Palermo FC Dario Mirri – rimarrà custodito nella memoria collettiva del Palermo e di tutti i suoi tifosi, con il suo tratto signorile, la grande passione per i nostri colori e uno straordinario rispetto per le persone e per gli impegni assunti, sempre a tutela e difesa del nostro Palermo. Anche in momenti molto difficili e faticosi per lui, per la sua famiglia e per il Club, ma sempre pieni di passione, partecipazione e di coinvolgimento incondizionato per la squadra, ha sempre difeso ed aiutato tutto e tutti”.

Il ricordo del sindaco

“Con profondo dispiacere apprendo della scomparsa dell’ex presidente del Palermo, Giovanni Ferrara. Ci lascia un uomo perbene, carico di passione e di visione che insieme ai suoi soci, pur tra mille difficoltà, ha contribuito alla causa della squadra rosanero, tenendo alto lo spirito di appartenenza. Tutti noi gli riconosciamo l’impegno quotidiano e di amore per i nostri colori. Alla sua famiglia rivolgo il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione comunale” ha detto il sindaco Roberto Lagalla.