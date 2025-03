Gianni Cavalieri, Presidente di Despar Italia e di Syneos, è prematuramente venuto a mancare ieri. Imprenditore di grande visione e figura chiave nella Distribuzione, Gianni Cavalieri ha condotto con successo per anni Ergon, società concessionaria dei marchi Despar, Eurospar, Interspar, Altasfera e proprietaria del marchio Ard Discount.

La proficua presidenza

Sotto la sua presidenza, Ergon è entrata a far parte del Consorzio Despar Italia, rafforzando l’insegna nel Sud Italia e ampliandone la rete commerciale. Nel 2022 è stato nominato Presidente di Despar Italia, assumendo un ruolo strategico per la crescita del brand a livello nazionale. Gianni Cavalieri ha rappresentato una guida e un modello per tutti coloro che hanno lavorato con lui. Con la sua passione e la capacità di trasferire conoscenze ed esperienza, ha contribuito alla crescita professionale e personale dei collaboratori. L’intera azienda si stringe al lutto dei familiari.

Il cordoglio del gruppo Despar

Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Gianni Cavalieri, Presidente di Despar Italia e Presidente di Syneos, capogruppo di Ergon S.p.A.

Il Consiglio di amministrazione di Despar Italia, i Soci, il Direttore Generale Filippo Fabbri, insieme a tutta la grande famiglia Despar, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per l’improvvisa scomparsa del loro Presidente e lo ricordano con grande affetto come un professionista appassionato, dalla profonda umanità, oltre che un grande conoscitore della settore della grande distribuzione.

Gianni Cavalieri ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel modo di fare impresa vicino alle comunità e ai territori che da sempre rappresenta il tratto distintivo di Despar. Grazie alla sua esperienza e passione, il Presidente Cavalieri ha contribuito alla crescita e al consolidamento di Despar su tutto il territorio italiano. Despar Italia lo ricorderà per sempre per la sua sensibilità, l’umanità e la grande capacità di analisi nel leggere le dinamiche e le trasformazioni del settore.