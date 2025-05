Competente, appassionata ed umile, sono tre degli aggettivi con cui viene descritta Gabriella Anzelmo, brillante architetto di Partinico venuta a mancare nelle ultime ore. Una notizia che spezza il fiato e lascia senza parole: Gabriella era anche una docente, amava il suo lavoro ed era stimata da suoi colleghi e alunni. La sua scomparsa, avvenuta a Roma dopo una lunga e coraggiosa lotta contro una malattia incurabile, ha lasciato un vuoto profondo in tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Il cordoglio

Fino alla fine, Gabriella ha saputo dimostrare cosa significhi affrontare la vita con coraggio e dignità. Tanti i messaggi di cordoglio: “Ci mancavi da un pò, ma aspettavamo pazientemente il tuo ritorno. Oggi mancavi così tanto da farci sentire un vuoto enorme. Mancherai proprio tanto. Ma rimarrai con noi, nei preziosi ricordi che ci legano. Mi hai insegnato così tanto in così poco tempo, mi hai donato la tua energia buona, il tuo affetto sincero, il tuo essere forte e vera come poche. Rimarrai in ogni fotogramma, in tutte le risate, nello scambio di sguardi che non avevano bisogno di parole. Sei stata un dono Gabriella, meravigliosa persona, amica e collega” scrive Fabiana Mazzurco.

Poi ancora: “abbiamo condiviso con te e Ignazio tantissimi momenti di gioia e anche di dolore, ci ha sempre contraddistinto un rapporto di affettuosa e sincera amicizia. Abbiamo sempre pensato che la tua forza e la tua voglia di vivere avrebbero potuto sconfiggere questa terribile malattia, purtroppo non è stato così! Ci lascia la madrina di nostra figlia, l’amica di sempre, solare, affettuosa e generosa. Preghiamo il Signore che possa accoglierti tra le sue braccia e restituirti tutto il bene che hai saputo donare in vita agli altri! Riposa in pace Gabriellina” si legge nel post di Totò Rappa.

“La tua ironia sottile, la tua creatività e la tua eleganza ti contraddistinguevano sempre! – scrive Antonella Aiello – e le porterai con te ovunque andrai.. Fai buon viaggio amica mia… Che la terra ti sia lieve”