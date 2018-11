Giorno tragico per il mondo del rugby: all’età di 66 anni è morto Pietro Tramontana, coach della squadra del medesimo sport di Cinisi, “Gli Indomabili”. Tramontana era soprannominato “Roccia”, sia per il fisico, che della sua tempra.

Tantissimi i messaggi sconsolati degli amici e dei suoi allievi sui social. Era un personaggio che aveva contribuito tantissimo all’espansione del rugby in Sicilia e fino a poco tempo fa aveva ricevuto un premio alla carriera dalla FIR.

“Non ho parole” scrive un’amica su Facebook, oppure “Ciao coach, grazie di tutto. R.I.P.”. Un esempio di come Tramontana era amato dalle persone che lo circondavano e soprattutto dai suoi ex giocatori, che non si sono dimenticati degli insegnamenti di “Coach Roccia”.