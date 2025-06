L’Università degli studi di Palermo piange la perdita di Enrico Capuani, venuto a mancare prematuramente nei giorni scorsi. Figura stimata e benvoluta da colleghi e collaboratori, Enrico aveva ricoperto un ruolo di rilievo all’interno dell’ateneo, prestando servizio presso l’ufficio presenze e, più di recente, come responsabile dell’unità operativa dedicata alla gestione dei sistemi HPC e del sistema presenze, all’interno dell’area sistemi informativi.

Il cordoglio

“Un collega preparato, disponibile, gentile e sempre pronto ad aiutare gli altri”, lo ricordano con affetto i suoi colleghi, sottolineando anche il forte impegno sindacale che lo ha sempre contraddistinto. Capuani era stato recentemente rieletto nella rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ed era stato nominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “La sua assenza – proseguono – lascia un vuoto profondo in chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di conoscerlo anche sul piano umano.”

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Capuani. Tra questi, quello della Flc Cgil Palermo che, in una nota ufficiale, ha espresso profondo dolore: “Abbiamo appreso con incredulità e tristezza della morte improvvisa di Enrico Capuani. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e condividiamo il lutto per la perdita di una persona speciale, sempre partecipe e appassionata nelle attività della Flc e della Cgil.