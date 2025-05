Venerdì 30 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo (Via Maqueda 324), si terrà il Roadshow EmpowerHer – Innovazione, imprenditorialità al femminile e opportunità per il futuro, evento pubblico di riflessione e confronto dedicato ai temi dell’imprenditorialità femminile, della sostenibilità e del trasferimento tecnologico.

Il Roadshow costituisce l’appuntamento conclusivo dell’iniziativa EmpowerHer, proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Palermo e selezionata nell’ambito del programma nazionale Imprenditoria Femminile, promosso da Invitalia e Netval, finalizzato a promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale tra le giovani studiose e a valorizzare il potenziale innovativo della ricerca condotta dalle donne.

All’incontro parteciperanno docenti ed esperte di imprenditorialità dell’Ateneo di Palermo, insieme a Giulia Sirigu, Responsabile del Programma Scale-Up del Dipartimento per l’Innovazione del Governo del Regno Unito, che offrirà un contributo di rilievo internazionale sulle dinamiche di crescita delle imprese basate sulla ricerca. Arricchiranno il dibattito le testimonianze di imprenditrici siciliane che illustreranno i propri percorsi di trasformazione della conoscenza scientifica in iniziative imprenditoriali concrete, offrendo esempi di buone pratiche e modelli di riferimento per le giovani studiose e ricercatrici.

L’iniziativa EmpowerHer si articola inoltre in un’attività formativa propedeutica al Roadshow, il corso “Imprenditorialità e valorizzazione della ricerca al femminile”, rivolto a giovani studiose, e finalizzato a fornire competenze e strumenti per trasformare i risultati dell’attività scientifica in potenziali progetti imprenditoriali.

“EmpowerHer si inserisce nella più ampia attività di programmazione dell’Ateneo finalizzata alla promozione dell’innovazione e alla valorizzazione della ricerca scientifica attraverso un approccio imprenditoriale – spiega il prof. Enzo Bivona, coordinatore dell’iniziativa e Delegato per la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico – In questa direzione si colloca la recente istituzione del Centro di Trasferimento Tecnologico, che a partire da ottobre 2025 darà avvio al programma BRIGHT, articolato in tre percorsi progressivi dedicati allo sviluppo di startup e spin-off basati su risultati scientifici della ricerca. Il Centro opererà in sinergia con partner nazionali e internazionali di elevato profilo, tra cui BI-REX, Artes 4.0, Materias, BIO4DREAMS, Deloitte, EHT e Netval, con i quali l’Ateneo ha già attivato collaborazioni strategiche”.

Info e programma EmpowerHer al link