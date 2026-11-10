Il Movimento 5 Stelle accelera la sua marcia in vista delle prossime elezioni regionali e, dopo le anticipazioni delle ultime ore, formalizza la sua offerta politica per l’isola. Presentata ufficialmente a Palermo l’iniziativa “20 team per la Sicilia”, un massiccio piano di coinvolgimento pubblico che mira a dettare i temi e le linee programmatiche all’interno della coalizione progressista. Sanità pubblica, diritto all’abitare e un focus sul reddito di cittadinanza su scala regionale sono solo alcuni dei pilastri scaturiti dal percorso nazionale di “Nova”, che ora i pentastellati intendono calare nel contesto siciliano.

Un modello di partecipazione per la coalizione

A illustrare i dettagli del progetto è stato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola, che ha sottolineato la natura aperta dei tavoli tematici. L’obiettivo dichiarato è quello di non limitare il confronto ai soli portavoce istituzionali, ma di aprire le porte a sindaci, consiglieri, giovani, professionisti e alla società civile. I venti gruppi di lavoro fungeranno da veri e propri laboratori di idee per farsi trovare pronti quando l’alleanza del campo largo chiederà un confronto definitivo sui programmi e sulla leadership per il post-Schifani.

Di Paola: “Chiamiamo a raccolta le migliori menti”

La strategia punta a coniugare le competenze maturate nelle istituzioni con la visione di esperti esterni. “Vogliamo chiamare le migliori menti della Sicilia a dare il loro contributo di competenza e visione”, ha spiegato Nuccio Di Paola. Per consentire la massima adesione, è già stato predisposto un modulo telematico sul sito ufficiale del movimento (sicilia5stelle.it/teamsicilia/), dove cittadini e attivisti potranno iscriversi per supportare i singoli tavoli. I team non si limiteranno all’elaborazione teorica, ma tradurranno le proposte in iniziative e incontri diffusi in tutte le province dell’isola.

I venti punti programmatici: dalla sanità allo “stop al modello Albania”

I tavoli tematici toccano tutti i nodi cruciali dell’amministrazione regionale e della sensibilità geopolitica del Movimento. Tra i temi caldi spiccano la difesa della sanità pubblica (“conta la tessera sanitaria, non la carta di credito”), il contrasto al caro affitti attraverso un piano casa pubblico e le misure di sostegno all’agricoltura e alle piccole imprese. Ampio spazio viene dato anche alla tutela dell’ambiente, alla lotta alle mafie e a posizioni politiche nette come il netto rifiuto della guerra e l’opposizione alle politiche migratorie nazionali, sintetizzata nello slogan “stop al modello Albania”.

Di seguito l’elenco completo dei 20 tavoli tematici che comporranno la fabbrica del programma pentastellata:

La salute non è un privilegio: conta la tessera sanitaria, non la carta di credito; Un lavoro dignitoso: sicuro, protetto, alla pari, compatibile con la vita; Pensioni giuste e invalidità dignitosa; Indipendenza per le persone con disabilità e diritti per chi cura; Meno tasse sul lavoro, più investimenti, contrasto a speculazione ed evasione; Prezzi equi, filiere corte e legalità in agricoltura; Meno burocrazia e più credito alle piccole e medie imprese; Controlli e legalità nella pubblica amministrazione; Bollette più basse ed energia più pulita; Un piano casa pubblico contro caro affitti e immobili vuoti; Scuola pubblica, sicura e aperta a tutti; Protezione di territorio, acqua e aria; Stop al consumo di suolo, città più verdi; Informazione libera e protezione dalla violenza digitale; Lotta alle mafie, appalti puliti, politica trasparente; Più sicurezza nei quartieri, più prevenzione; L’Italia ripudia la guerra; Immigrazione: stop al modello Albania; Più democrazia e partecipazione; Più diritti e pari dignità.

La sfida per la leadership della coalizione

La presentazione ufficiale all’Ars segna così l’avvio di una fase cruciale per il futuro politico dell’isola, costringendo di fatto gli alleati del centrosinistra a confrontarsi su un terreno prettamente tematico. Con questa mossa d’anticipo, il Movimento 5 Stelle non solo blinda i propri pilastri programmatici, ma lancia un segnale chiaro al Partito Democratico e alle altre forze progressiste: la leadership dell’alternativa al centrodestra in Sicilia passerà inevitabilmente dalla condivisione di queste riforme e dalla capacità di riaccendere la partecipazione dei cittadini.