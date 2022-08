Arriva l'ok dagli iscritti

Liste chiuse, Nuccio Di Paola capolista in tre province: il M5S si appresta a presentare la rosa dei nomi in campo in vista delle prossime elezioni regionali del 25 settembre. Tempi stretti per la compagine pentastellata, chiamata a scegliere i candidati nel giro di pochi giorni, dopo la rottura del fronte progressista. Mossa dettata dall’ex premier Giuseppe Conte, che ha ordinato la spaccatura in vista dell’election day. A votare, entro le 22 di ieri, quasi 4000 iscritti.

I candidati di ogni provincia

Come sopra ricordato, il candidato alla presidenza Nuccio Di Paola sarà capolista in ben tre province, ovvero Palermo, Catania e Caltanissetta, suo territorio di riferimento in quanto nativo di Gela. Ad affiancare il deputato regionale a Palermo ci sono gli uscenti Luigi Sunseri e Roberta Schillaci, nonchè il deputato nazionale uscente Adriano Varrica. Tanti i ripescati dalla scorsa tornata di amministrative: da Provvidenza Barrovecchio a Massimo Ruggieri, passando all’assistente parlamentare Domenico Gambino e a Irene Gionfriddo, profilo che era stato designato fra i possibili assessori dell’ex candidato a sindaco Franco Miceli.

Sul fronte etneo, Di Paola sarà seguito da un’altra uscente, ovvero Jose Marano. Ad affiancare il candidato alla presidenza della Regione a Caltanissetta invece ci saranno Filippo Ciancimino e Maria Luisa Cinquerrui. In provincia di Agrigento, sarà Giovanni Di Caro il capofila dei pentastellati. Su Messina scelto invece l’uscente Antonio De Luca, mentre a Ragusa i pentastellati hanno scelto Stefania Campo. Infine, Daniela Garufi e Nicolò La Grutta capitaneranno il gruppo grillino rispettivamente ad Enna e Trapani.

La composizione delle liste del M5S

Palermo: Nuccio Di Paola, Luigi Sunseri, Roberta Schillaci, Adriano Varrica, Fabrizio Bilello, Provvidenza Barrovecchio, Massimo Ruggieri, Giorgio Castagna, Calogero Cerami, Maria Rosa Favuzza, Domenico Gambino, Irene Gionfriddo, Venera Lazareanu, Luca Lecardane, Antonino Parisi, Marianna Ruggeri

Agrigento: Giovanni Di Caro, Salvatore Ersini, Angelo Cambiano, Marcella Carlisi, Francesco Castrogiovanni, Antonella Di Prima

Caltanissetta: Nuccio Di Paola, Filippo Ciancimino, Maria Luisa Cinquerrui

Catania: Nuccio Di Paola, Jose Marano, Cristiano Anastasi, Giuseppe Maria Purpora, Graziano Bonaccorsi, Erminia Lidia Adorno, Martina Ardizzone, Teresa Corallo, Antonio Maria Bonaccorso, Angelo Attanasio, Giampaolo Caruso, Giuliana Gianna, Sebastiano Mario Valenti

Enna: Daniela Garufi, Angelo Parisi

Messina: Antonino De Luca, Antonella Papiro, Cristina Cannistrà, Vera Giorgianni, Calogero Leanza, Lillo Valvieri, Giovanni Utano

Ragusa: Stefania Campo, Gianluca Di Raimondo, Pietro Guerrieri, Carmen Rabbito

Siracusa: Giorgio Pasqua, Flavia Di Pietro, Fabio Fortuna, Carlo Gillistro, Serafina Prumeri

Trapani: Nicolò La Grutta, Cristina Ciminnisi, Luca D’Agostino, Luana Maria Saturnino, Mauro Terranova

