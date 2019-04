Scoperto da tre motociclisti della polizia municipale

Scoperta un’area con un casolare dove gli animali venivano macellati clandestinamente a Palermo. Il macello abusivo, del tutto fuori legge, è stato trovato nei pressi di via Trabucco a due passi dall’ospedale Cervello.

Tre motociclisti della polizia municipale stavano tornando in caserma, quando hanno notato un furgone nei pressi di un cassonetto.

Si sono fermati hanno fatto aprire il mezzo e dentro sono stati trovati dei grossi sacchi neri pieni di frattaglie e scarti di macellazione di pecore e cavalli.

Il proprietario del furgone ha portato i vigili urbani nei pressi del campo che si trova a cento metri. Qui sono state trovate alcune pecore ancora vive e altre già macellate insieme a qualche cavallo. La zona è stata sequestrata e tutta la carne.

L’uomo è stato denunciato in procura e non è la prima volta che sarebbe stato sorpreso a macellare abusivamente gli animali. In sede di denuncia ha raccontato che la sua carne finiva nelle tavole degli immigrati che acquistavano in nero la carne.