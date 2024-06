Il prossimo 3 luglio

“Il Made in Sicily a vele spiegate approderà a Los Angeles il prossimo 3 luglio nella prima tappa del tour di accompagnamento alla strabiliante impresa della nave scuola Amerigo Vespucci. All’esposizione itinerante, nata da una collaborazione interministeriale, un progetto ambizioso che punta a fare conoscere concretamente al mondo le eccellenze dell’Italia, saremo presenti con aziende, artisti ed artigiani pronti a raccontare una Sicilia con una marcia in più. Una Sicilia che forse non è conosciuta a fondo ma che, in silenzio, lavora e cresce”. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo commenta la presenza della Regione Siciliana a Los Angeles a Villaggio Italia, la miniexpo organizzata dal Ministero degli Esteri per promuovere il made in Italy accompagnando il tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci.

“Presenza Regione Sicilia a Los Angeles è grande opportunità”

“I cittadini siciliani all’estero rappresentano la fetta più nutrita degli italiani che vivono al di là dei confini nazionali. Con loro vogliamo costruire un ponte che li unisca alle radici, un invito a tornare a casa per diventare in prima persona ambasciatori del made in Sicily – continua Tamajo – la presenza della regione Siciliana ad una manifestazione come quella di Los Angeles è una grande opportunità per raccontare la Sicilia migliore, rafforzare i legami ed offrire una vetrina delle migliori realtà produttive e culturali dell’Isola.

La Sicilia al Villaggio Italia

“Grazie alla collaborazione con il Consolato Generale a Los Angeles ed Io Compro Siciliano – aggiunge – la nostra regione è riuscita ad inserirsi nel programma del villaggio Italia. A Los Angeles 18 giovanissimi performer guidati da Marco Savatteri racconteranno la Sicilia del Mito luogo affascinante in cui le tradizioni e le bellezze naturali si mescolano alla mitologia e alla leggenda per aprire la strada ad una seducente promozione culturale-turistica della nostra isola. Il maestro ceramista Domenico Boscia incanterà con la maestria dell’artigianato. Le produzioni delle dieci aziende siciliane selezionate racconteranno l’operosità e la determinazione dei nostri produttori e rappresenteranno il cuore di “Torna a Casa” il progetto di Io Compro Siciliano”.

“Torna a Casa”

“Torna a Casa” è prodotto da “Io Compro Siciliano”, dal Consolato generale d’Italia a Los Angeles, dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana con il Ministero degli Esteri-direzione Turismo delle Radici.

L’iniziativa gode del sostegno dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, di quello dei Beni culturali e dell’identità siciliana, del Parco archeologico Valle dei Templi e del patrocinio dell’assessorato della Famiglia con delega all’emigrazione, del Comune di Catania e del Comune di Palermo. Supporto anche dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) e dall’Usef (Unione siciliana emigrati e famiglie), storica associazione degli emigrati siciliani all’estero ed il supporto di Balarm, Vedipalermo ed Innovazione.