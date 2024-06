Vertice di Forza Italia a Roma

Edy Tamajo ha scelto: rimane in Sicilia! La scelta azzurra è stata fatta. Si perché Tamajo è e resta uomo di partito e sceglie insieme al partito come dimostra l’annuncio a Roma, anticipato ieri da BlogSicilia, fatto insieme al segretario Antonio Tajani, al Presidente Renato Schifani, al coordinatore Marcello Caruso e a Caterina Chinnici. Proprio Chinnici andrà al Parlamento Europeo. Giunta terza nelle preferenze di lista nella circoscrizione Isole con oltre 93mila voti, siederà per un terzo mandato sulla poltrona di europarlamentare. Almeno per il momento. Sciolti tutti i dubbi di questi giorni che hanno visto protagonista “mister 121mila preferenze” che continua la sua attività al parlamento regionale e soprattutto nella giunta Schifani.

La dichiarazione di Tamajo

“Oggi ho scelto di rimanere in Sicilia. Amo profondamente la mia Terra. Quando mi è stato richiesto la candidatura da parte del governatore Schifani e dal ministro Tajani, per questa tornata elettorale alle Europee, ho risposto immediatamente si. Ringrazio i quasi 122mila elettori che hanno deciso di votarmi. La nostra avventura politica continua e da uomo di partito, continuo a lavorare per il bene dei siciliani e della nostra Isola, all’interno della giunta Schifani che mi onoro di rappresentare. La missione di Forza Italia deve essere quella di garantire un futuro migliore, promuovendo, opportunità, equità e giustizia. In questo contesto, a giorni, rassegnerò le mie dimissioni da europarlamentare per dare spazio a Caterina Chinnici. Una persona di grande rilevanza. La sua esperienza e il suo impegno a Bruxelles saranno un punto di riferimento per tutti noi. Crediamo fermamente che Caterina possa fare da ponte tra l’Europa e la Sicilia, permettendoci di portare avanti, con forza e determinazione le istanze dei siciliani”.

Rafforzare la presenza in tutta Italia

“Siamo qui oggi con un obiettivo chiaro: rafforzare la nostra presenza e il nostro lavoro in tutto lo Stivale, con un particolare focus sulla nostra isola. Siamo un partito riformista, impegnato nella tutela dei diritti di tutti i cittadini, nella giustizia e nel garantismo. Questi sono i valori che ci guidano e che intendiamo portare avanti con determinazione” ha detto Edy Tamajo durante la conferenza stampa a Roma di Forza Italia.

L’assessore regionale alle Attività produttiva prosegue: “Per troppo tempo, la Sicilia è stata vista come il fanalino di coda del nostro Paese. Abbiamo affrontato sfide economiche, sociali e strutturali che ci hanno messo a dura prova. Ma oggi, possiamo dire con orgoglio che la nostra isola sta vivendo un periodo di rinascita. I dati di Svimez certificano che la Sicilia è la regione con il maggior tasso di sviluppo. Questo è un segnale chiaro che il nostro impegno e il nostro lavoro stanno dando i loro frutti”.

“Forza Italia ascolta tutti”

Tamajo prosegue: “Un messaggio importante che vogliamo trasmettere oggi è rivolto a tutti i giovani e meno giovani che condividono i nostri ideali. Vogliamo dire loro che Forza Italia è qui per ascoltarli, per rappresentarli e per difendere i loro diritti. La nostra missione è creare un futuro migliore per tutti, promuovendo opportunità e garantendo equità e giustizia”.

“Chinnici grande donna, farà da ponte tra Bruxelles e la Sicilia”

Le parole al miele per Caterina Chinnici che andrà al Parlamento Europeo: “In questo contesto, è con grande orgoglio che voglio parlare di Caterina Chinnici. Una grande donna, con una storia personale di straordinaria rilevanza. La sua esperienza e il suo impegno sono per noi un punto di riferimento. Crediamo fermamente che Caterina possa fare da ponte tra Bruxelles e la Sicilia, permettendoci di portare avanti con forza e determinazione le istanze dei siciliani che lavorano e contribuiscono ogni giorno al progresso della nostra regione”.

Ed ancora: “Lavorare insieme, fare squadra, è essenziale per affrontare le sfide che ci attendono. Siamo qui per combattere per i diritti dei siciliani, per supportare le attività produttive, per creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale”.

Forza Italia punta al 20% nazionale

“Inoltre, vogliamo che Forza Italia cresca ancora di più, superando a livello nazionale il 20%. Questo è un traguardo ambizioso, ma sono convinto che con il nostro impegno e la nostra dedizione possiamo raggiungerlo. Vogliamo un partito forte, capace di rappresentare gli interessi di tutti gli italiani e di portare avanti le nostre idee e i nostri valori con determinazione e passione”.

“In conclusione, voglio ribadire il nostro impegno: continueremo a lavorare con passione e dedizione per far crescere Forza Italia e per garantire un futuro prospero alla Sicilia e all’Italia intera. Ringrazio ancora il segretario Tajani per il suo sostegno e per la sua visione, e tutti voi per essere qui oggi”.

Like this: Like Loading...