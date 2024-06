“Abbiamo sempre sostenuto con forza le imprese del Sud Italia, riconoscendo l’importanza di misure concrete per favorirne la crescita e lo sviluppo. Sono felice che il Ministro Raffaele Fitto ha ottenuto da Bruxelles la tanto attesa proroga – sino al 31 dicembre 2024 – della “Decontribuzione Sud“, una misura cruciale per il nostro territorio”. Sono queste le parole dell’assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo.

Le parole di Tamajo

“La nostra richiesta di proroga, avanzata da tempo con determinazione, è stata finalmente accolta. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’incessante impegno del Ministro Fitto, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti. La sua capacità di rappresentare efficacemente le esigenze del Mezzogiorno in sede europea è stata determinante per raggiungere questo importante traguardo”, dice Tamajo.

“La proroga della “Decontribuzione Sud” rappresenta una vittoria per tutte le aziende del Sud Italia, offrendo loro, nuove opportunità per crescere, innovare e creare posti di lavoro. Questo sostegno aggiuntivo contribuirà a rafforzare il tessuto economico della nostra regione, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Continueremo a lavorare al fianco delle imprese siciliane e del Sud Italia, con lo stesso impegno e la stessa dedizione di sempre, per garantire che abbiano accesso a tutte le risorse necessarie per prosperare”.

Il plauso di Schifani

“Desidero esprimere il più sentito plauso e ringraziamento al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per l’importante risultato ottenuto a Bruxelles con la proroga della decontribuzione per le assunzioni nel Sud Italia fino a dicembre. Si tratta di una misura che rappresenta un sostegno fondamentale per il nostro territorio, favorendo l’occupazione e incentivando le imprese a investire nelle risorse umane locali.

Il provvedimento dimostra l’attenzione e l’impegno del governo Meloni nei confronti del Mezzogiorno, riconoscendo le peculiarità e le esigenze specifiche del nostro territorio”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la misura presa dal ministro Fitto e dal Bruxelles che favorisce le imprese del Sud Italia, e quindi anche la Sicilia, fino a dicembre.

Le parole del president

“Il ministro – continua ancora il governatore – ha saputo ascoltare le istanze dei territori meridionali e ha agito con determinazione per garantire continuità a un provvedimento che si è rivelato essenziale per la ripresa economica e sociale del Sud. Grazie a questa proroga, molti lavoratori potranno beneficiare di nuove opportunità occupazionali e le aziende continuare a investire nel capitale umano, stimolando la creazione di nuovi posti di lavoro e favorendo una ripresa economica più solida e duratura. Esprimo la mia gratitudine per questo risultato, auspicando che l’obiettivo di trasformare, d’intesa con la Commissione europea, la decontribuzione in uno strumento più a lungo termine e maggiormente orientato verso gli investimenti possa realizzarsi presto”.