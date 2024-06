“Dopo aver condotto assieme una entusiasmante campagna elettorale, siamo felici di riabbracciare Caterina Chinnici anche a Bruxelles, a lei voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro. Da eurodeputata della delegazione FI-PPE, sono certo che l’on. Chinnici darà un contributo fattivo e prestigioso in Parlamento europeo”.

Lo afferma l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana, che al contrario di Tamajo invece ha deciso di andare a Bruxelles.

Le parole di Falcone

“Grazie – prosegue l’esponente azzurro – all’amico Edy Tamajo che, dopo il bel risultato delle Europee, ha scelto di restare in Sicilia, per portare avanti il lavoro finora svolto da Assessore alle Attività produttive. Forza Italia guarda avanti, da centro insostituibile del panorama politico italiano, nel segno del percorso inclusivo avviato dal segretario Antonio Tajani, innovatore e al tempo stesso custode dell’identità del partito”, conclude Falcone.

Gli auguri di Raffaele Lombardo

“In questo momento in cui prendiamo atto dell’elezione di Caterina Chinnici a parlamentare europeo, mi sento di esprimere la nostra gratitudine ad Antonio Tajani, a Renato Schifani, ad Edy Tamajo per la scelta compiuta all’insegna della responsabilità e della generosa adesione al segnale politico e programmatico che il ministro degli Esteri ha impresso al rilancio di Forza Italia indicando come capolista in Sicilia la figlia di Rocco Chinnici. Un grazie fortissimo lo esprimiamo alle migliaia di elettori e ai tanti dirigenti e militanti ed amministratori autonomisti che in queste settimane hanno speso tutta la loro passione, la loro intelligenza, il loro impegno a fianco di Caterina Chinnici che sarà non solo in Europa portavoce dei valori e delle attese dei Siciliani e del popolo sardo” dichiara l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Le critiche dall’apposizione

“A quanto pare Tamajo ha deciso di non andare a Bruxelles per restare in Sicilia. Incredibile chiedere voti e poi decidare di entrare nei giochi romani che non fanno seguito all’esito delle urne. Oltre 120 mila elettori hanno votato per lui in Europa, e adesso Edy cos fa? Li prende in giro e resta in Sicilia. Ma pensiamo davvero che la gente sia stupida? Siamo stanchi dell’utilizzo della gente per fini squisitamente poltronistici. Tamajo ci dica se e cosa avrebbe avuto in cambio per questa rinuncia. È vergognoso che mentre l’aula sta discutendo sull’emergenza rifiuti, sugli agricoltori e sulla siccità Schifani va a Roma per una conferenza stampa sulla decisone di Tamajo. Questa è la dimostrazione che dei problemi della nostra terra al governatore non importa nulla”. A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) dopo la decisione di Edy Tamajo di rimanere in Sicilia, criticata dall’Ex Iena ora all’Ars con Cateno De Luca.

