Il punto dopo le elezioni europee

“Oggi è una giornata cruciale per Forza Italia e per il futuro politico del nostro Paese. Il Consiglio Nazionale rappresenta un momento di confronto e di riflessione sulle sfide che ci attendono e sulle strategie da adottare per rispondere alle esigenze dei cittadini. La fiducia che gli elettori siciliani e sardi hanno riposto a me e al mio partito, durante le elezioni europee, è un grande onore e una responsabilità che mi spinge a lavorare con ancora maggiore impegno e dedizione”. Lo ha detto il deputato azzurro della Regione Siciliana, nonché assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo in occasione dell’odierno consiglio nazionale di Forza Italia a Roma.

“Nostro partito deve continuare ed essere punto di riferimento”

“Il nostro partito – ha proseguito Tamajo – deve continuare a essere il punto di riferimento per chi crede nei valori della democrazia, della libertà, del riformismo e della giustizia sociale. La nostra missione è quella di costruire un futuro migliore, contro ogni estremismo, per le prossime generazioni, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini”.

Ed inoltre: “Ringrazio tutti i membri del Consiglio Nazionale per il loro impegno e per il contributo che ciascuno di loro offre alla crescita del nostro movimento. Insieme, possiamo raggiungere grandi obiettivi e rafforzare la presenza di Forza Italia in tutto il territorio nazionale”.

“Solo con unità e collaborazione potremo vincere le nostre sfide”

Edy Tamajo ha infine ribadito l’importanza di una forte coesione all’interno del partito: “Solo attraverso l’unità e la collaborazione potremo affrontare con successo le sfide future. Invito tutti i nostri sostenitori a mantenere viva la passione e l’entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. Il nostro lavoro è appena iniziato, e con il supporto di tutti voi, sono certo che potremo raggiungere traguardi significativi”.